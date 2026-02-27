BARCLAYS stuft BASF SE auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach der Telefonkonferenz zum Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Während des Calls seien die Aktien angetrieben von Hoffnungen auf Wirtschaftserholung, Reform des Emissionshandels (ETS) und schnelleren Antidumping-Maßnahmen gestiegen, schrieb Katie Richards am Freitagvormittag. Die aktuelle Ausgangslage bleibe aber schwach. Sowohl der Free Cashflow als die Deckung der Dividende hingen von Sonderfaktoren ab. Der Ausblick für den chinesischen Verbundstandort in Zhanjiang bestätige ihren Pessimismus./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 48,70EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Katie Richards

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was einem Rückgang von -17,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer