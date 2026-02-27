WARBURG RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron von 15,50 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory sei intakt, aber schon angemessen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,94 % und einem Kurs von 27,76EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23,50

Kursziel alt: 15,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



