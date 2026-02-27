    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla-Chef Musk will Robotaxis und Roboter auch in Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla plant KI-Robotaxis in Europa; Zul. 20.03
    • Cybercab-Fertigung startet; Optimus ab 2026...
    • Tesla peilt Nummer 1 beim autonomen Fahren an.
    Tesla-Chef Musk will Robotaxis und Roboter auch in Europa
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Tesla -Chef Elon Musk setzt auch in Europa auf Robotaxis und Roboter. "Wir werden Teslas vollständig autonomes Fahren einführen, also ein KI-gesteuertes Auto", sagte Musk in einem eigenen Videointerview beim Portal X (Donnerstag). "Tesla verfügt über die fortschrittlichste KI (künstliche Intelligenz) für den Alltag, und hoffentlich wird sie bald in Europa zugelassen. Mir wurde von den Behörden mitgeteilt, dass die Zulassung in den Niederlanden am 20. März erfolgen soll. Hoffentlich bleibt es dabei." Er ergänzte: "Ich glaube, dass es dieses Jahr technisch möglich sein wird, in einem Tesla einzuschlafen und am Zielort wieder aufzuwachen."

    Musk: Cybercab und Optimus auch in Europa geplant

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    440,42€
    Basispreis
    2,98
    Ask
    × 11,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    362,23€
    Basispreis
    3,70
    Ask
    × 9,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In diesem Jahr soll die Fertigung des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab ohne Lenkrad und Pedale beginnen. Tesla will 2026 auch die Produktion des Roboters Optimus starten. Der Firmen-Chef hatte in Aussicht gestellt, dass sie bis Ende 2027 "der Öffentlichkeit" zum Verkauf angeboten werden könnten. "Wenn alles gut läuft, werden wir den Cybercab und den Optimus voraussichtlich auch in Europa produzieren", sagte Musk. "Der Tesla Semi, der schwere Lkw von Tesla, wird ebenfalls in Europa gefertigt."

    Tesla will beim autonomen Fahren Nummer eins werden

    Bisher hat Tesla nur einige fahrerlose Robotaxis in der texanischen Stadt Austin im Einsatz, die noch von Aufpassern im Beifahrersitz begleitet wurden. Musk plant, dass Tesla in wenigen Jahren die Nummer eins beim autonomen Fahren und Robotaxis sein soll. Die Google -Schwesterfirma Waymo betreibt in mehreren US-Städten fahrerlose Wagen. Umstritten ist, ob es genug Sicherheit bringt, beim autonomen Fahren wie von Tesla vorgesehen nur mit Kameras auszukommen. Das bisherige Kerngeschäft von Tesla, der Verkauf von Autos, schrumpft derzeit. In Grünheide bei Berlin steht die einzige Autofabrik des Elektroautobauers in Europa./vr/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 344,8 auf Tradegate (27. Februar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 386,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -57,69 %/+45,90 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursrisiken der Tesla-Aktie: Viele sehen die Aktie als überbewertet (Analysten-Kursziele 15–28 USD), Sorgen wegen FSD-Fehlern und Unfällen als fundamentales Risiko, Risiken durch frühe Skalierung von Cybercabs/Optimus, institutionelle Abverkäufe trotz Privatanlegerkäufen, Konkurrenz beim autonomen Fahren und kurzfristige technische Bewegungen um ~420 USD.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tesla-Chef Musk will Robotaxis und Roboter auch in Europa Tesla -Chef Elon Musk setzt auch in Europa auf Robotaxis und Roboter. "Wir werden Teslas vollständig autonomes Fahren einführen, also ein KI-gesteuertes Auto", sagte Musk in einem eigenen Videointerview beim Portal X (Donnerstag). "Tesla verfügt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     