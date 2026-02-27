    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ukraine bekommt Milliardenkredit von Währungsfonds

    • IWF genehmigt Kredit 8,1 Mrd$, 1,5 Mrd$ sofort
    • Mittel für Haushalt/Stabilität; Renten +12,1%.
    • Teil des 136,5 Mrd$ Pakets; Hilfe lebenswichtig!!
    KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen über vier Jahre laufenden Kredit für die von Russland angegriffene Ukraine in Höhe von rund 8,1 Milliarden US-Dollar genehmigt. Davon werden 1,5 Milliarden sofort ausgezahlt, wie der IWF mitteilte. Das sei Teil eines internationalen Unterstützungspakets für die Ukraine in Höhe von 136,5 Milliarden US-Dollar.

    Die Mittel würden zur Finanzierung des Haushaltsdefizits und zur Stabilität des Finanzsystems verwendet, schrieb die Kiewer Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko in sozialen Medien. Sie bestätigte auch eine Rentenerhöhung von 12,1 Prozent zum 1. März für die rund zehn Millionen Senioren im Land. Für die Ukraine sei es im fünften Kriegsjahr und vor dem Hintergrund russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur wichtig, dass sie garantierte internationale finanzielle Unterstützung ihrer Partner und Ressourcen für eine stabile Tätigkeit des Staats habe.

    Die Ukraine verteidigt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Der osteuropäische Staat war bereits vor dem russischen Angriff von 2022 Statistiken des IWF nach das ärmste Land Europas. Ausländische Unterstützerstaaten bezahlen einen großen Teil des Staatshaushalts./toz/DP/jha





    dpa-AFX
