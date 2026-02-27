    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGBK Beteiligungen AktievorwärtsNachrichten zu GBK Beteiligungen
    GBK Beteiligungen: Mediashop beantragt Sanierung ohne Eigenverwaltung in Lindau

    Am 27.02.2026 meldet GBK eine Insiderinformation: Beim Portfoliounternehmen Mediashop wird ein Sanierungsverfahren beantragt – mit begrenzten Folgen für den GBK-NAV.

    • 27.02.2026: GBK veröffentlichte eine Insiderinformation (MAR) zum Sanierungsantrag bei einem Portfoliounternehmen
    • GBK hat sich 2017 mittelbar an der Mediashop International Group GmbH (Lindau) beteiligt; wirtschaftliche Quote 2,3%
    • Mediashop ist im internationalen Omnichannel-Vertrieb von Retail-Produkten tätig
    • Das Management hat für die Tochtergesellschaft Mediashop GmbH, Neunkirchen (Österreich), die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt aufgrund tiefgreifender Veränderungen im Konsumverhalten und eines schwierigen Marktumfelds
    • GBK hatte die Beteiligung zuletzt mit einem Verkehrswert von Null angesetzt, daher keine Auswirkungen auf den Net Asset Value
    • Das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 wird voraussichtlich um bis zu 1,7 Mio. Euro belastet

    Der Kurs von GBK Beteiligungen lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,90 % im Minus.


    ISIN:DE0005850903WKN:585090





