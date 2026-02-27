GBK Beteiligungen: Mediashop beantragt Sanierung ohne Eigenverwaltung in Lindau
Am 27.02.2026 meldet GBK eine Insiderinformation: Beim Portfoliounternehmen Mediashop wird ein Sanierungsverfahren beantragt – mit begrenzten Folgen für den GBK-NAV.
Foto: adobe.stock.com
- 27.02.2026: GBK veröffentlichte eine Insiderinformation (MAR) zum Sanierungsantrag bei einem Portfoliounternehmen
- GBK hat sich 2017 mittelbar an der Mediashop International Group GmbH (Lindau) beteiligt; wirtschaftliche Quote 2,3%
- Mediashop ist im internationalen Omnichannel-Vertrieb von Retail-Produkten tätig
- Das Management hat für die Tochtergesellschaft Mediashop GmbH, Neunkirchen (Österreich), die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt aufgrund tiefgreifender Veränderungen im Konsumverhalten und eines schwierigen Marktumfelds
- GBK hatte die Beteiligung zuletzt mit einem Verkehrswert von Null angesetzt, daher keine Auswirkungen auf den Net Asset Value
- Das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 wird voraussichtlich um bis zu 1,7 Mio. Euro belastet
Der Kurs von GBK Beteiligungen lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,90 % im
Minus.
-4,50 %
-0,93 %
-5,13 %
+3,74 %
+16,60 %
-7,50 %
-9,76 %
-11,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte