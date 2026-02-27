BARCLAYS stuft 1&1 auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard ging am Freitagvormittag auf spanische Medienberichte über angebliche Fusionsverhandlungen zwischen Telefonica und 1&1 ein. Den kolportierten Wert von 4,5 bis 5 Milliarden Euro für die Deutschen hält er für recht niedrig angesichts des Synergiepotenzials./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,09 % und einem Kurs von 25,05EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.