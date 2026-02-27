UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Mittelpunkte der Zielspannen für operatives Ergebnis und Free Cashflow für 2026 lägen unter den Erwartungen, worauf die Anleger negativ reagieren dürften, schrieb Geoff Haire am Freitag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 48,59EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was einem Rückgang von -1,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer