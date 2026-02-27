Börsen Update
Börsen Update Europa - 27.02. - FTSE Athex 20 stark +1,42 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.302,70 PKT und verliert bisher -0,14 %.
Top-Werte: Scout24 +4,03 %, Deutsche Telekom +2,50 %, Deutsche Boerse +2,30 %
Flop-Werte: BASF -2,25 %, Infineon Technologies -2,20 %, adidas -2,11 %
Der MDAX steht bei 31.541,55 PKT und verliert bisher -0,01 %.
Top-Werte: United Internet +11,56 %, AIXTRON +8,62 %, Nordex +7,36 %
Flop-Werte: Delivery Hero -7,25 %, PUMA -3,93 %, Deutsche Lufthansa -3,37 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:52) bei 3.785,46 PKT und steigt um +0,73 %.
Top-Werte: 1&1 +12,77 %, United Internet +11,56 %, AIXTRON +8,62 %
Flop-Werte: ATOSS Software -2,32 %, Infineon Technologies -2,20 %, SAP -1,38 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.150,43 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: ENI +2,66 %, Deutsche Telekom +2,50 %, Deutsche Boerse +2,30 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -4,30 %, BASF -2,25 %, Infineon Technologies -2,20 %
Der ATX steht bei 5.737,15 PKT und verliert bisher -0,24 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,06 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,61 %, Verbund Akt.(A) +0,89 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,39 %, DO & CO -2,15 %, Lenzing -1,32 %
Der SMI bewegt sich bei 13.982,99 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: Swiss Re +3,40 %, Roche Holding +1,58 %, ABB +1,57 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,66 %, Partners Group Holding -1,58 %, Logitech International -0,69 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.601,91 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: Euronext +1,82 %, Schneider Electric +1,78 %, TotalEnergies +1,71 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -4,30 %, ENGIE -2,49 %, STMicroelectronics -2,17 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.228,68 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,70 %, AstraZeneca +1,58 %, ABB +1,57 %
Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,83 %, SKF (B) -0,61 %, Nordea Bank Abp -0,45 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.720,00 PKT und steigt um +1,42 %.
Top-Werte: Viohalco +2,55 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,09 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,59 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,29 %, Jumbo -2,09 %, Piraeus Port Authority -1,49 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.