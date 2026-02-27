Börsen Update Europa - 27.02. - FTSE Athex 20 stark +1,42 %

Der MDAX steht bei 31.541,55 PKT und verliert bisher -0,01 %. Top-Werte: United Internet +11,56 %, AIXTRON +8,62 %, Nordex +7,36 % Flop-Werte: Delivery Hero -7,25 %, PUMA -3,93 %, Deutsche Lufthansa -3,37 %

Der DAX steht bei 25.302,70 PKT und verliert bisher -0,14 %. Top-Werte: Scout24 +4,03 %, Deutsche Telekom +2,50 %, Deutsche Boerse +2,30 % Flop-Werte: BASF -2,25 %, Infineon Technologies -2,20 %, adidas -2,11 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:52) bei 3.785,46 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: 1&1 +12,77 %, United Internet +11,56 %, AIXTRON +8,62 %

Flop-Werte: ATOSS Software -2,32 %, Infineon Technologies -2,20 %, SAP -1,38 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.150,43 PKT und verliert bisher -0,31 %.

Top-Werte: ENI +2,66 %, Deutsche Telekom +2,50 %, Deutsche Boerse +2,30 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -4,30 %, BASF -2,25 %, Infineon Technologies -2,20 %

Der ATX steht bei 5.737,15 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,06 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,61 %, Verbund Akt.(A) +0,89 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,39 %, DO & CO -2,15 %, Lenzing -1,32 %

Der SMI bewegt sich bei 13.982,99 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: Swiss Re +3,40 %, Roche Holding +1,58 %, ABB +1,57 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,66 %, Partners Group Holding -1,58 %, Logitech International -0,69 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.601,91 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Euronext +1,82 %, Schneider Electric +1,78 %, TotalEnergies +1,71 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -4,30 %, ENGIE -2,49 %, STMicroelectronics -2,17 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.228,68 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,70 %, AstraZeneca +1,58 %, ABB +1,57 %

Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,83 %, SKF (B) -0,61 %, Nordea Bank Abp -0,45 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.720,00 PKT und steigt um +1,42 %.

Top-Werte: Viohalco +2,55 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,09 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,59 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,29 %, Jumbo -2,09 %, Piraeus Port Authority -1,49 %