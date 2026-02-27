EssilorLuxottica Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 27.02.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei EssilorLuxottica, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -26,56 % Verlust nach sich zog.

Die EssilorLuxottica Aktie notiert aktuell bei 230,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,30 % nachgegeben, was einem Verlust von -10,35 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute bei der EssilorLuxottica Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

EssilorLuxottica ist ein globaler Marktführer in der Augenoptik, bekannt für starke Marken und innovative Produkte.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die EssilorLuxottica um -15,06 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

EssilorLuxottica Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,79 % 1 Monat -10,79 % 3 Monate -26,56 % 1 Jahr -14,60 %

Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,83 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EssilorLuxottica Aktie jetzt kaufen?

Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.