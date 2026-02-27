Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin fällt vor Wochenende auf 65.940 USD – Altcoins im Minus - 27.02.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -2,31 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 68.227,68USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -3,34 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,78 %, Solana SOL/USD änderte sich um -3,23 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +0,06 %, ETH/USD um +2,79 %, SOL/USD um +3,03 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,49 %.
