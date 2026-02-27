Deutschland
Inflation sinkt auf 1,9 Prozent im Februar
Für Sie zusammengefasst
- Verbraucherpreise Feb: +1,9% statt Jan +2,1% .
- Preisdruck in Deutschland leicht gesunken (v.)
- Statistisches Bundesamt: vorläufige Zahlen aus
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisdruck in Deutschland hat etwas nachgelassen. Die Verbraucherpreise lagen im Februar um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,1 Prozent Inflation im Januar, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./als/DP/jha
