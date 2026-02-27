JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 34,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta äußerte sich am Freitag verwundert über den Marktwertverlust von bisher etwa 850 Millionen Euro - ausgelöst durch Medienberichte über die Verzögerung eines Auftrags über 380 Millionen Euro. Er habe die Meldung, die er zuerst Dienstagnacht gesehen habe, nach Rücksprache mit dem Management der Franzosen eher für vernachlässigbar gehalten. Er sieht folglich nun eine gute Kaufchance./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 28,18EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,30

Kursziel alt: 34,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

