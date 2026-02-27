DZ BANK stuft MUNICH RE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re bei einem fairen Aktienwert von 640 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Freude über gute Ergebnisse 2025 sei von der überraschend beschleunigten Preiserosion in der Januar-Erneuerung der Schaden-/Unfall-Rückversicherung getrübt worden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die erneut kräftige Dividendenanhebung signalisiere aber, dass das Management dennoch zuversichtlich sei, das erreichte hohe Gewinnniveau zu halten, und das Ergebnis je Aktie bis 2030 sukzessive weiter um 8 Prozent per annum steigern zu können./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 553,2EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



