BERNSTEIN RESEARCH stuft VALEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo von 11 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen hätten positive Margensignale für 2026 gesendet, schrieb Stephen Reitman am Freitag./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,19 % und einem Kurs von 12,32EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,00 € , was eine Steigerung von +2,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer