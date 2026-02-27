Green Bridge Metals: Hochgradige Cu-Ni-PGM-Mineralisierung bei 'Skibo' bis 400 m
Green Bridge Metals meldet frische Impulse aus dem Projekt „Skibo“: Neue Bohrkernanalysen und Geodaten deuten auf ein zusammenhängendes Cu-Ni-PGM-System hin.
- Green Bridge Metals hat die erneute Beprobung historischer Bohrkerne und die Prüfung geophysikalischer Daten im Prospektionsgebiet „Skibo” (South Contact District, Duluth Complex) abgeschlossen.
- Die neuen Daten stützen die Definition eines zusammenhängenden magmatischen Kupfer‑(Cu)‑Nickel‑(Ni)‑PGM‑Systems, das räumlich mit elektromagnetischen (EM) Leitern korreliert.
- In mehreren historischen Bohrlöchern wurde disseminierte Cu‑Ni‑PGM‑Mineralisierung über Abschnitte von mehr als 200–400 m nachgewiesen.
- Hochgradige massive und halbmassive Sulfidabschnitte treten auf und stehen räumlich in Zusammenhang mit kartierten EM‑Leitern; Leitfähigkeitsanomalien erstrecken sich zwischen historischen Bohr‑Clustern und untermauern die Kontinuität des Systems.
- Ein integriertes geologisches und geophysikalisches Modell schafft einen reproduzierbaren Zielerstellungsrahmen für zukünftige Bohrungen; das Modell wurde durch ein kostengünstiges historisches Bohrkernbeprobungsprogramm verbessert (Kosten < 180.000 US$).
- Die Mitteilung ist eine Marketingpublikation mit Interessenkonflikten; das Projekt befindet sich in einem frühen, risikoreichen Explorationsstadium und Investments können zu Totalverlust führen.
Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1595EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,93 % im Plus.
