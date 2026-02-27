BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der Start von Wegovy in Tablettenform laufe sehr stark weiter, selbst in dem inzwischen viel weiter gereiften Markt für Abnehmpräparate, schrieb James Gordon am Freitag nach Auswertung aktueller Verschreibungszahlen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 31,80EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte