    freenet Aktie gut behauptet +3,17 % - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die freenet Aktie bisher um +3,17 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.

    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

    freenet Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die freenet Aktie. Mit einer Performance von +3,17 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die freenet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,96, mit einem Plus von +3,17 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die freenet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,92 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um -13,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,55 % verloren.

    freenet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,64 %
    1 Monat -10,87 %
    3 Monate -5,92 %
    1 Jahr -14,17 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der freenet‑Aktie: Dividendenattraktivität treibt Käufe, ein Vorstands‑Direktkauf (~500.000 €) wird positiv gesehen; Zielmarken reichen von 27 € bis 40 €, Analysten bemängeln schwachen Ausblick, mobilezone‑Übernahme ist Thema. Erwartete Kurs‑Trigger: Waipu‑IPO, Frequenzvergabe und mögliche Rückläufigkeit der Shortquote. Fragen zur Ceconomy‑Beteiligung und Effekten auf 2025‑Zahlen werden diskutiert.

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd. € wert.

    Übernahmegerüchte beflügeln 1&1, United Internet und Sektor


    Gerüchte über ein Übernahmeinteresse sorgen bei Aktien von 1&1 am Freitag für deutliche Kursgewinne. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische …

    Ein Muss für Dividendenjäger?


    Die Freenet-Aktie schaltet wieder kräftig in den Vorwärtsgang und steigt am Freitagmorgen um rund +6% auf 27,88 €. Was steckt hinter diesem Kurssprung? Und wie geht's jetzt weiter? Ernüchternde Zahlen Nach dem massiven Kursrutsch am Donnerstag schickt sich die Freenet-Aktie an, verlorenen Boden wieder gutzumachen. Haben Anleger nach den als enttäuschend gewerteten Geschäftszahlen zu früh […] The post Freenet-Aktie: Ein Muss für Dividendenjäger? first appeared on sharedeals.de.

    Gerresheimer, Block (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,42 %. United Internet notiert im Plus, mit +12,36 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,02 %. Vodafone Group legt um +0,23 % zu

    freenet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    freenet

    +3,03 %
    -13,64 %
    -10,87 %
    -5,92 %
    -14,17 %
    +13,09 %
    +49,15 %
    -3,32 %
    +58,28 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ



