    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Lufthansa Aktie leidet unter Verkäufen - 27.02.2026

    Am 27.02.2026 ist die Deutsche Lufthansa Aktie, bisher, um -3,54 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Lufthansa Aktie leidet unter Verkäufen - 27.02.2026
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

    Deutsche Lufthansa aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Mit einer Performance von -3,54 % musste die Deutsche Lufthansa Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,29 %, geht es heute bei der Deutsche Lufthansa Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    8,78€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 13,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,96€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Deutsche Lufthansa Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,62 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -0,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Lufthansa eine positive Entwicklung von +11,69 % erlebt.

    Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,68 %
    1 Monat +6,43 %
    3 Monate +14,62 %
    1 Jahr +37,88 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Deutsche Lufthansa Aktie, fokussiert auf Kursentwicklung und Bewertung im Zusammenhang mit der möglichen DAX-Aufnahme. Nutzer diskutieren, ob der Kurs durch das Index-Entry sinkt oder vor dem Stichtag steigt, und spekulieren über Short- oder Long-Positionen, insbesondere um die 9€-Marke. Fonds könnten vor der Aufnahme positionieren; operative Probleme, Streiks und geopolitische Risiken beeinflussen die Einschätzung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Zur Deutsche Lufthansa Diskussion

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,89 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 27.02. - FTSE Athex 20 stark +1,42 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Condor geht am Flughafen Frankfurt auf Distanz zur Lufthansa


    Die Fluggesellschaft Condor geht am Frankfurter Flughafen auf Distanz zum ehemaligen Partner Lufthansa . Die Airline werde im Sommer 2027 in das neu errichtete Terminal 3 umziehen, teilten Condor und der Flughafenbetreiber Fraport gemeinsam mit. …

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 27.02.26


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.02.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. easyJet notiert im Minus, mit -3,37 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -11,97 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    -3,86 %
    -0,68 %
    +6,43 %
    +14,62 %
    +37,88 %
    -2,63 %
    +5,79 %
    -1,13 %
    +97,76 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Lufthansa Aktie leidet unter Verkäufen - 27.02.2026 Am 27.02.2026 ist die Deutsche Lufthansa Aktie, bisher, um -3,54 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     