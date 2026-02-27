Deutsche Lufthansa Aktie leidet unter Verkäufen - 27.02.2026

Mit einer Performance von -3,54 % musste die Deutsche Lufthansa Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,29 %, geht es heute bei der Deutsche Lufthansa Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

Obwohl die Deutsche Lufthansa Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,62 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -0,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Lufthansa eine positive Entwicklung von +11,69 % erlebt.

Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,68 % 1 Monat +6,43 % 3 Monate +14,62 % 1 Jahr +37,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Deutsche Lufthansa Aktie, fokussiert auf Kursentwicklung und Bewertung im Zusammenhang mit der möglichen DAX-Aufnahme. Nutzer diskutieren, ob der Kurs durch das Index-Entry sinkt oder vor dem Stichtag steigt, und spekulieren über Short- oder Long-Positionen, insbesondere um die 9€-Marke. Fonds könnten vor der Aufnahme positionieren; operative Probleme, Streiks und geopolitische Risiken beeinflussen die Einschätzung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,89 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Fluggesellschaft Condor geht am Frankfurter Flughafen auf Distanz zum ehemaligen Partner Lufthansa . Die Airline werde im Sommer 2027 in das neu errichtete Terminal 3 umziehen, teilten Condor und der Flughafenbetreiber Fraport gemeinsam mit. …

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.02.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. easyJet notiert im Minus, mit -3,37 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -11,97 %.

Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.