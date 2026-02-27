Evotec Aktie dreht auf +3,74 % - 27.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von +3,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,99 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,0400€, mit einem Plus von +3,74 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Evotec investiert war, konnte einen Gewinn von +1,50 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -5,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Evotec um +5,71 % gewonnen.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,09 % 1 Monat -6,26 % 3 Monate +1,50 % 1 Jahr -28,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotec primär in Bezug auf Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Turnaround-Hoffnungen. Diskussionen fokussieren auf Newsflow, den April-Bericht bzw. Quartalszahlen und das Management, sowie Risiken aus vergangenen Entwicklungen. Zudem werden strategische Deals wie die Sandoz-Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS und Partnerschaften (Bayer-Phase-2-Studie) als Treiber bzw. Belastung der Bewertung diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.