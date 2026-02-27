Gerresheimer Aktie startet durch - 27.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie steigt um +6,55 % auf 16,590€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gerresheimer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,590€, mit einem Plus von +6,55 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der Kurs der Gerresheimer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -38,40 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -26,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Gerresheimer eine negative Entwicklung von -44,21 % erlebt.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -26,21 % 1 Monat -42,89 % 3 Monate -38,40 % 1 Jahr -80,79 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es darum, ob der jüngste Kursanstieg von Gerresheimer durch Short-Eindeckungen oder neue Unternehmensnachrichten getrieben wird. Debatten drehen sich um Fundamentales wie Testat, Bilanz, Verschuldung und Bewertung sowie um die Möglichkeit eines Käufers oder Delisting. Die Diskussion reicht von Dead-Cat-Bounce-Szenarien bis zu einer potenziell nachhaltigen Erholung, bleibt aber news-abhängig.

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 569,22 Mio. € wert.

Die Gerresheimer-Aktie kommt nicht zur Ruhe und fällt immer tiefer. Allein im Februar beträgt der Rückgang rund -40%. ‚Am Freitag erholt sie sich aktuell um +2,2% und steht bei knapp 16 €. Was ist jetzt ratsam? Prüfung ausgeweitet Nachdem die BaFin mit der Prüfung der Geschäftsabschlüsse am 18. September 2025 mit der Prüfung des Geschäftsberichtes […] The post Gerresheimer-Aktie: Tief, tiefer – was jetzt? first appeared on sharedeals.de.

