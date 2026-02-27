    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer Aktie startet durch - 27.02.2026

    Am 27.02.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um +6,55 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie startet durch - 27.02.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie steigt um +6,55 % auf 16,590. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gerresheimer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,590, mit einem Plus von +6,55 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der Gerresheimer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -38,40 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -26,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Gerresheimer eine negative Entwicklung von -44,21 % erlebt.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,21 %
    1 Monat -42,89 %
    3 Monate -38,40 %
    1 Jahr -80,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es darum, ob der jüngste Kursanstieg von Gerresheimer durch Short-Eindeckungen oder neue Unternehmensnachrichten getrieben wird. Debatten drehen sich um Fundamentales wie Testat, Bilanz, Verschuldung und Bewertung sowie um die Möglichkeit eines Käufers oder Delisting. Die Diskussion reicht von Dead-Cat-Bounce-Szenarien bis zu einer potenziell nachhaltigen Erholung, bleibt aber news-abhängig.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 569,22 Mio. € wert.

    Tief, tiefer – was jetzt?


    Die Gerresheimer-Aktie kommt nicht zur Ruhe und fällt immer tiefer. Allein im Februar beträgt der Rückgang rund -40%. ‚Am Freitag erholt sie sich aktuell um +2,2% und steht bei knapp 16 €. Was ist jetzt ratsam? Prüfung ausgeweitet Nachdem die BaFin mit der Prüfung der Geschäftsabschlüsse am 18. September 2025 mit der Prüfung des Geschäftsberichtes […] The post Gerresheimer-Aktie: Tief, tiefer – was jetzt? first appeared on sharedeals.de.

    Gerresheimer, Block (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Kursexplosion und Kursalarm! Gerresheimer, Nordex und KI-Profiteuer American Atomics!


    Kursexplosion bei Nordex. Nach starken Quartalszahlen schießt die Aktie an einem Tag um rund 17 % nach oben. Das Unternehmen schwimmt auf einer Erfolgswelle und der Auftragsbestand deutet darauf hin, dass es noch weiter geht. Auch wenn die Aktie …

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +6,36 %
    -26,21 %
    -42,89 %
    -38,40 %
    -80,79 %
    -81,20 %
    -82,02 %
    -76,57 %
    -62,36 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Gerresheimer Aktie startet durch - 27.02.2026 Am 27.02.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um +6,55 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     