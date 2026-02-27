Novo-Schock: Ist der Wegovy-Boom endgültig vorbei?

Mit einem Wochenminus von 21 Prozent steuert das Papier auf den stärksten Einbruch seit August zu. Bereits Anfang des Monats hatte eine schwache Umsatzprognose einen Kursrutsch von mehr als 20 Prozent ausgelöst.

Für den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk ist eine Ära zu Ende. Die Aktie hat in dieser Woche die letzten Kursgewinne ausgelöscht, die seit der Zulassung des Abnehmmittels Wegovy im Jahr 2021 in den Vereinigten Staaten aufgebaut wurden, wie Bloomberg berichtete.

Enttäuschung bei CagriSema

Auslöser der jüngsten Turbulenzen sind Studiendaten zum Hoffnungsträger CagriSema. Die nächste Generation der Abnehmspritze erzielte 20,2 Prozent Gewichtsverlust. Das liegt unter den 23,6 Prozent, die der konkurrierende Kandidat Tirzepatid von Eli Lilly erreichte.

Fünf Analysten stuften die Aktie daraufhin herab. Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank senkte sein Votum auf Halten. Die Ergebnisse rissen eine "erhebliche Lücke im Investitionsfall für das Medikament". Auch Richard Vosser von JPMorgan reduzierte sein Rating auf Neutral. Die jüngsten Entwicklungen dürften das kommerzielle Potenzial bremsen.

Alles hängt an der Pille

Nach Einschätzung von Naresh Chouhan von Intron Health ruht die Investmentstory nun fast vollständig auf der neuen Wegovy-Pille. Deren Markteinführung im vergangenen Monat sei eine der erfolgreichsten in der Pharmageschichte gewesen. Mehr als 240.000 Amerikaner nähmen die Tablette bereits ein, sagte Vorstandschef Mike Doustdar.

Chouhan warnt jedoch: "Sollten sich Anzeichen für eine deutliche Abschwächung nach einem bislang eindeutig hervorragenden Start abzeichnen, rechnen wir mit einem weiteren Kursrückgang der Aktien."

Doustdar verteidigte die Studiendaten in einer Investorenkonferenz, nachdem ein Analyst erklärt hatte, CagriSema "sieht etwas veraltet aus". Er hob hervor, dass 20,2 Prozent Gewichtsverlust weiterhin ein starkes Ergebnis seien.

Zweifel am langfristigen Vorsprung

Dennoch wachsen die Zweifel, ob Novo Nordisk seine Führungsrolle im boomenden Markt für Adipositas-Therapien behaupten kann. In den vergangenen fünf Jahren hatte die Aktie zeitweise um das Fünffache zugelegt. Weniger als zwei Jahre reichten nun, um diese Gewinne wieder auszulöschen.

Rajesh Kumar von HSBC Holdings warnt, dass mit Blick auf auslaufende Patente ab 2032 die Fähigkeit des Konzerns zur Weiterentwicklung seines Adipositas-Geschäfts stärker hinterfragt werde. Das Thema "könnte zu einem weiteren Streitpunkt werden", sagte er.

Für Novo Nordisk steht damit mehr auf dem Spiel als ein einzelnes Medikament. Es geht um die strategische Zukunft eines Konzerns, der seit drei Jahrzehnten von Diabetes- und Adipositaspräparaten lebt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion