    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Pharma unter Druck

    545 Aufrufe 545 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo-Schock: Ist der Wegovy-Boom endgültig vorbei?

    Nach enttäuschenden Studiendaten stürzt Novo Nordisk ab. Die Aktie verliert 21 Prozent. Analysten zweifeln am künftigen Wachstum im Markt für Abnehmpräparate.

    Für Sie zusammengefasst
    Pharma unter Druck - Novo-Schock: Ist der Wegovy-Boom endgültig vorbei?
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Für den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk ist eine Ära zu Ende. Die Aktie hat in dieser Woche die letzten Kursgewinne ausgelöscht, die seit der Zulassung des Abnehmmittels Wegovy im Jahr 2021 in den Vereinigten Staaten aufgebaut wurden, wie Bloomberg berichtete.

    Mit einem Wochenminus von 21 Prozent steuert das Papier auf den stärksten Einbruch seit August zu. Bereits Anfang des Monats hatte eine schwache Umsatzprognose einen Kursrutsch von mehr als 20 Prozent ausgelöst.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    951,92€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.082,01€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Novo Nordisk

    -0,03 %
    -22,87 %
    -40,00 %
    -22,67 %
    -57,74 %
    -47,27 %
    +2,72 %
    +191,89 %
    +876,74 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Enttäuschung bei CagriSema

    Auslöser der jüngsten Turbulenzen sind Studiendaten zum Hoffnungsträger CagriSema. Die nächste Generation der Abnehmspritze erzielte 20,2 Prozent Gewichtsverlust. Das liegt unter den 23,6 Prozent, die der konkurrierende Kandidat Tirzepatid von Eli Lilly erreichte.

    Fünf Analysten stuften die Aktie daraufhin herab. Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank senkte sein Votum auf Halten. Die Ergebnisse rissen eine "erhebliche Lücke im Investitionsfall für das Medikament". Auch Richard Vosser von JPMorgan reduzierte sein Rating auf Neutral. Die jüngsten Entwicklungen dürften das kommerzielle Potenzial bremsen.

    Alles hängt an der Pille

    Nach Einschätzung von Naresh Chouhan von Intron Health ruht die Investmentstory nun fast vollständig auf der neuen Wegovy-Pille. Deren Markteinführung im vergangenen Monat sei eine der erfolgreichsten in der Pharmageschichte gewesen. Mehr als 240.000 Amerikaner nähmen die Tablette bereits ein, sagte Vorstandschef Mike Doustdar.

    Chouhan warnt jedoch: "Sollten sich Anzeichen für eine deutliche Abschwächung nach einem bislang eindeutig hervorragenden Start abzeichnen, rechnen wir mit einem weiteren Kursrückgang der Aktien."

    Doustdar verteidigte die Studiendaten in einer Investorenkonferenz, nachdem ein Analyst erklärt hatte, CagriSema "sieht etwas veraltet aus". Er hob hervor, dass 20,2 Prozent Gewichtsverlust weiterhin ein starkes Ergebnis seien.

    Zweifel am langfristigen Vorsprung

    Dennoch wachsen die Zweifel, ob Novo Nordisk seine Führungsrolle im boomenden Markt für Adipositas-Therapien behaupten kann. In den vergangenen fünf Jahren hatte die Aktie zeitweise um das Fünffache zugelegt. Weniger als zwei Jahre reichten nun, um diese Gewinne wieder auszulöschen.

    Rajesh Kumar von HSBC Holdings warnt, dass mit Blick auf auslaufende Patente ab 2032 die Fähigkeit des Konzerns zur Weiterentwicklung seines Adipositas-Geschäfts stärker hinterfragt werde. Das Thema "könnte zu einem weiteren Streitpunkt werden", sagte er.

    Für Novo Nordisk steht damit mehr auf dem Spiel als ein einzelnes Medikament. Es geht um die strategische Zukunft eines Konzerns, der seit drei Jahrzehnten von Diabetes- und Adipositaspräparaten lebt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pharma unter Druck Novo-Schock: Ist der Wegovy-Boom endgültig vorbei? Nach enttäuschenden Studiendaten stürzt Novo Nordisk ab. Die Aktie verliert 21 Prozent. Analysten zweifeln am künftigen Wachstum im Markt für Abnehmpräparate.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     