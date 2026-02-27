IVU Traffic Aktie - KI-Kurseinbruch, eine Warnung?

Auch die Aktie von IVU war von der allgemeinen Software-Aktien-Schwäche - kurz - betroffen. Doch das Papier erholte sich rasch wieder. Aktienrückkäufe, eine Dividenden-Erhöhung und eine Sonder-Dividende beruhigten die Anleger. Zusätzlich gab es einen guten Ausblick. Wird der Wiederanstieg von Dauer sein? Weiterlesen