IVU Traffic Aktie - KI-Kurseinbruch, eine Warnung?
Auch die Aktie von IVU war von der allgemeinen Software-Aktien-Schwäche - kurz - betroffen. Was kommt nun?
Auch die Aktie von IVU war von der allgemeinen Software-Aktien-Schwäche - kurz - betroffen. Doch das Papier erholte sich rasch wieder. Aktienrückkäufe, eine Dividenden-Erhöhung und eine Sonder-Dividende beruhigten die Anleger. Zusätzlich gab es einen guten Ausblick. Wird der Wiederanstieg von Dauer sein? Weiterlesen
