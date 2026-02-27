Goldpreis
Gold explodiert plus +1,02 % auf 5.233,97 USD
Rally bei Gold: Kurs steigt kräftig um +1,02 % auf 5.233,97 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,55 %
|1 Monat
|+2,25 %
|3 Monate
|+24,77 %
|1 Jahr
|+79,75 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.236,93USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.233,97USD ein Wert von 42.314,1USD geworden – ein Gewinn von +323,14 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
WallstreetONLINE-Forum meldet überwiegend bullisches Gold-Sentiment der letzten 14 Tage: Gründe sind Dollar-Abwertung, steigende Verschuldung, Dedollarisierung, geopolitische Risiken und Zinssenkungen, die Kursanstieg stützen. Technisch dominieren Aufwärtsimpulse; Pullbacks werden als begrenzt gesehen; Diskussionen über Cup-with-Handle und Zielen 2600–3000 USD; Miner-Aktien als Hebel.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|402,50EUR
|+0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,04EUR
|+0,55 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|296,18EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|470,52EUR
|+1,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|124,44EUR
|+4,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|714,65EUR
|+1,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|422,02EUR
|+0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,72EUR
|+0,65 %
|Long
|1
|0,00
|141,98EUR
|+0,45 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,005EUR
|-1,09 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.