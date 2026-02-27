Gold explodiert plus +1,02 % auf 5.233,97 USD

+1,02 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,55 % 1 Monat +2,25 % 3 Monate +24,77 % 1 Jahr +79,75 %

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 5.233,97. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.236,93USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.233,97USD ein Wert von 42.314,1USD geworden – ein Gewinn von +323,14 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetONLINE-Forum meldet überwiegend bullisches Gold-Sentiment der letzten 14 Tage: Gründe sind Dollar-Abwertung, steigende Verschuldung, Dedollarisierung, geopolitische Risiken und Zinssenkungen, die Kursanstieg stützen. Technisch dominieren Aufwärtsimpulse; Pullbacks werden als begrenzt gesehen; Diskussionen über Cup-with-Handle und Zielen 2600–3000 USD; Miner-Aktien als Hebel.