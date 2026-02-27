    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Salesforce Aktie kommt unter die Räder - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Salesforce Aktie bisher Verluste von -3,81 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

    Salesforce Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Die Salesforce Aktie notiert aktuell bei 162,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,81 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,44  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,91 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Salesforce Verluste von -16,11 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +5,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,02 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -27,19 %.

    Salesforce Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,02 %
    1 Monat -16,02 %
    3 Monate -16,11 %
    1 Jahr -40,47 %

    wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion der Salesforce-Aktie auf das ARP von 50 Mrd. USD und die Dividendenanhebung. Nachbörslich fällt der Kurs trotz solider Zahlen (Umsatzprognose ca. 46 Mrd., Q4 +12% Umsatz, +14% Gewinn); diskutiert werden KI-Kosten, Konkurrenz und Regulierung versus der Investitionslogik, während Patente/Metadaten-Architektur als Vorteil gesehen werden. Viele raten, Bodenbildung abzuwarten.

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,67 Mrd. € wert.

    Salesforce: Wir haben den Kontakt zur Realität verloren


    Social Media hat unsere Wahrnehmung der Realität verzerrt, KI hat sie zerstört. Vertrauen, Wahrheit, Fakten – alles nur noch Auslegungssache.

    SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce mit robusten Zahlen. Was macht die Aktie?


    Gerresheimer, Block (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,66 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,60 %. Oracle notiert im Minus, mit -3,17 %. SAP verliert -2,17 %

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    -3,95 %
    +5,02 %
    -16,02 %
    -16,11 %
    -40,47 %
    +7,45 %
    -8,91 %
    +161,21 %
    +1.163,50 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V



    RSS-Feed abonnieren

