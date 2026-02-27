Eutelsat Communications Aktie heute im Minus (2,2700€) - 27.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Mit einer Performance von -3,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,10 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +8,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eutelsat Communications eine positive Entwicklung von +37,19 % erlebt.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,60 % 1 Monat +7,11 % 3 Monate +8,10 % 1 Jahr +81,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit primär um Kursentwicklung und Bewertung der Eutelsat-Aktie. Die Zone um ca. 2,10–2,34 EUR wird als Boden/Release diskutiert. Wichtigste Themen sind die geplante 1,5 Mrd. Euro-Anleihe zur Refinanzierung alter Schulden, erwartete Zinsersparnisse >60 Mio. EUR und dadurch erhöhte Liquidität/Entlastung der Verbindlichkeiten; auch Fundamentales wie LEO-Ausbau und Partnerschaften wird genannt, Unsicherheit bleibt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,67 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.