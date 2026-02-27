BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Ein möglicher Angriff der USA auf den Iran würde für Rüstungsaktien kurzfristig Potenzial bedeuten, schrieb Douglas Harned am Freitag. Allerdings hätten solche Aktien nach den Drohungen von US-Präsident Donald Trump schon ein Stück weit reagiert. Daher sollte das Augenmerk eher auf die US-Verteidigungshaushalt 2027 gerichtet werden. Dabei gehe es um sehr viel Geld. Die Fragen seien nur, wie viel genau und wie es eingesetzt werde./mis/ag
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 1.669EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
