    ROUNDUP

    Baustoffkonzern Saint Gobain mit etwas weniger Umsatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz -0,2% auf 46,5 Mrd; Ebitda 7,2 Mrd 2025
    • Operatives Ergebnis 5,3 Mrd, Marge 11,4% 2025.
    • Gewinn +1,4% auf 2,9 Mrd; Dividende 2,30€ laut
    COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im vergangenen Jahr unter der Schwäche in einigen Märkten gelitten. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf knapp 46,5 Milliarden Euro gesunken, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) trat mit 7,2 Milliarden Euro auf der Stelle. Am Finanzmarkt geriet die Aktie am Freitag unter Druck und büßte rund 1,5 Prozent an Wert ein.

    Das operative Ergebnis des Konzerns ging 2025 um 0,2 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück. Die operative Marge lag stabil bei 11,4 Prozent. Die Resultate entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten.

    Analyst Harry Goad von der Privatbank Berenberg setzt bei den Franzosen auf Besserung in den Endmärkten und Fortschritte beim Portfolioumbau, wie er am Freitag schrieb. Er kappte aber seine Schätzungen leicht nach der Bilanzvorlage und senkte sein Kursziel von 110 auf 105 Euro. Die Einstufung blieb aber auf "Buy".

    Unter dem Strich ergab sich 2025 ein Gewinnanstieg um 1,4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Hier hatten Experten im Schnitt etwas mehr erwartet. Die Dividende soll um zehn Cent auf 2,30 Euro je Aktie steigen.

    Für 2026 erwartet der Konzern eine operative Marge von mehr als 15 Prozent. Damit wurde aus Sicht von Jefferies-Analystin Glynis Johnson der Profitabilitätsausblick bestätigt./jha/men/mis

    Compagnie de Saint-Gobain

    ISIN:FR0000125007WKN:872087

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 84,48 auf Tradegate (27. Februar 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 42,21 Mrd..

    Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -8,56 %/+64,13 % bedeutet.






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
