    Microsoft Aktie unter starkem Abgabedruck - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Microsoft Aktie bisher Verluste von -2,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.

    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

    Microsoft Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026

    Die Microsoft Aktie ist bisher um -2,06 % auf 333,45 gefallen. Das sind -7,00  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Microsoft insgesamt ein Minus von -19,53 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -0,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microsoft auf -17,96 %.

    Microsoft Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,43 %
    1 Monat -15,18 %
    3 Monate -19,53 %
    1 Jahr -11,48 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten im KI-Kontext: Debatte, ob KI Abo-Umsätze reduziert oder Azure/Intelligent Cloud durch KI und höhere Preise profitiert; Hinweise auf sehr niedriges KGV/5‑Jahres‑Tief, jüngstes Gewinnwachstum, große KI‑Investitionen (Berichte: 50+50 Mrd.), Goldmans Buy mit PT $600 und Kaufgelegenheiten.

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Bil. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Apple notiert im Minus, mit -0,28 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,67 %. IBM verliert -1,15 % Oracle notiert im Minus, mit -3,06 %.

    Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microsoft

    -2,60 %
    -0,43 %
    -15,18 %
    -19,53 %
    -11,48 %
    +42,44 %
    +73,74 %
    +626,59 %
    +1.360,79 %
