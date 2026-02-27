Microsoft Aktie unter starkem Abgabedruck - 27.02.2026

Die Microsoft Aktie ist bisher um -2,06 % auf 333,45€ gefallen. Das sind -7,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Microsoft insgesamt ein Minus von -19,53 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -0,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microsoft auf -17,96 %.

Microsoft Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,43 % 1 Monat -15,18 % 3 Monate -19,53 % 1 Jahr -11,48 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten im KI-Kontext: Debatte, ob KI Abo-Umsätze reduziert oder Azure/Intelligent Cloud durch KI und höhere Preise profitiert; Hinweise auf sehr niedriges KGV/5‑Jahres‑Tief, jüngstes Gewinnwachstum, große KI‑Investitionen (Berichte: 50+50 Mrd.), Goldmans Buy mit PT $600 und Kaufgelegenheiten.

Informationen zur Microsoft Aktie

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Bil. € wert.

Die in den nächsten Jahren zu erwartende Verbreitung von KI-Agenten beim Online-Einkauf stößt bislang auf mehrheitlich skeptische Verbraucher. Darüber hinaus zeigt sich in einer Umfrage im Auftrag des Zahlungsdienstleisters Unzer sowohl ein …

Das neue eigenständige Produkt von Symmetry bietet einheitliche Transparenz, Governance und Sicherheit für externe LLMs, Unternehmens-Copiloten, interne KI-Dienste sowie agentenbasierte KI-Identitäten.SAN MATEO, Kalifornien, 27. Februar 2026 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Apple notiert im Minus, mit -0,28 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,67 %. IBM verliert -1,15 % Oracle notiert im Minus, mit -3,06 %.

Microsoft Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.