Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie fällt um -2,57 % - 27.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie fällt um -2,57 % auf 110,15€. Die Talfahrt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 110,15€, mit einem Minus von -2,57 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -25,63 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +3,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bisher ein Minus von -13,26 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,15 % 1 Monat -15,84 % 3 Monate -25,63 % 1 Jahr -55,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung von MicroStrategy: Kritik am Vergleich mit Apple; Diskussion um mNAV und Bitcoin‑Pro‑Aktie als Bewertungsmaßstab; wie Aktienemissionen/Verwässerung und Wandelanleihen als Hebel auf BTC‑Performance wirken; Risiko der Kapitalvernichtung bei fallendem BTC; Steuer- und Verwahrungsnachteile gegenüber Direkt‑Bitcoin; berechnete Outperformance gegenüber BTC; Nachfrage, ob aktuell Käufe stattfanden.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 314 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,62 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,54 %. IBM notiert im Minus, mit -1,15 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,98 %. Oracle verliert -2,81 % SAP notiert im Minus, mit -1,66 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.