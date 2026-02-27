    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    TotalEnergies Aktie steigt auf 67,83€ - 27.02.2026

    Am 27.02.2026 ist die TotalEnergies Aktie, bisher, um +1,66 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TotalEnergies Aktie.

    Foto: Michel Spingler - dpa

    TotalEnergies ist ein führendes Energieunternehmen, das sich durch seine Diversifikation in erneuerbare Energien und das Ziel der CO2-Neutralität von seinen Konkurrenten abhebt.

    TotalEnergies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026

    Mit einer Performance von +1,66 % konnte die TotalEnergies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TotalEnergies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,49 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 67,83, mit einem Plus von +1,66 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in TotalEnergies investiert war, konnte einen Gewinn von +21,22 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TotalEnergies auf +21,07 %.

    TotalEnergies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,49 %
    1 Monat +15,33 %
    3 Monate +21,22 %
    1 Jahr +17,04 %

    Informationen zur TotalEnergies Aktie

    Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 148,44 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 27.02. - FTSE Athex 20 stark +1,42 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Mega-Deal im Pazifik: TotalEnergies greift nach dem nächsten Gas-Hebel


    TotalEnergies sichert sich 20 Jahre LNG aus Alaska. Der Deal stärkt die Asien-Strategie und könnte die Kräfte im globalen Gasmarkt neu ordnen.

    So schlagen sich die Wettbewerber von TotalEnergies

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,38 %. ENI notiert im Plus, mit +2,96 %. Shell notiert im Plus, mit +1,54 %. Exxon Mobil legt um +1,87 % zu

    TotalEnergies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TotalEnergies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TotalEnergies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


