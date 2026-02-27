Verluste - Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den am Vortag kaum bewegten Dow Jones Industrial 1,2 Prozent tiefer auf 48.925 Punkte. Damit würde der Leitindex einen Wochenverlust von 1,4 Prozent verzeichnen. Für den Februar winkt ihm indes ein minimales Plus.

NEW YORK (dpa-AFX) - Für die zuletzt uneinheitlichen New Yorker Börsen zeichnen sich am Freitag klare Verluste ab. Einen negativen Impuls lieferte die US-Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der US-Notenbank Fed damit Argumente gegen Zinssenkungen lieferten.

Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 erwartet IG am Freitag ein Prozent im Minus bei 24.785 Punkten. Er hatte am Donnerstag deutlich unter den negativ aufgenommenen Geschäftszahlen des KI-Chip-Riesen Nvidia gelitten. Für die Woche und den Februar drohen ihm Kursabschläge von 0,9 beziehungsweise drei Prozent. Auch im bisherigen Jahresverlauf steht ein Minus zu Buche - anders als beim Dow und beim marktbreiten S&P 500 .

Vor dem Wochenende steht das wahrscheinliche Ende des Bieterkampfes um Warner Brothers im Fokus. Die Aktien des Medienkonzerns verloren vorbörslich 0,9 Prozent, nachdem der Streamingriese Netflix mitgeteilt hatte, seine Offerte nicht zu erhöhen, da der Deal dann finanziell nicht mehr attraktiv wäre. Damit ist der Weg für den Warner-Rivalen Paramount frei, dessen neuem, aufgebesserten Angebot der Warner-Verwaltungsrat zuvor den Vorzug gegeben hatte.

Die Titel von Netflix und Paramount reagierten mit Kursgewinnen von 8,3 und 4,1 Prozent positiv auf die jüngste Entwicklung. Experten begrüßten den Ausstieg von Netflix. Jefferies-Analyst James Heaney traut Netflix auch ohne den Zukauf bis 2030 jährliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen von mindestens zehn beziehungsweise 20 Prozent zu.

Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta warnte die Unternehmen indes, dass es eine Wettbewerbsprüfung geben werde. Eine Übernahme von Warner durch Paramount sei noch keine ausgemachte Sache. Auch die Wettbewerbshüter in Washington werden den Deal angesichts seiner Dimension unter die Lupe nehmen.

Die Anteilsscheine von Dell sprangen um 11,3 Prozent hoch, womit sich ein Hoch seit Mitte Dezember abzeichnet. Der Hersteller von Computern und Speichersystemen berichtete für das vergangene Quartal eine durchwachsene operative Margenentwicklung. Doch die Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr übertrafen die Erwartungen. Dies galt insbesondere für den Umsatzausblick für KI-Server. Zudem kündigte das Unternehmen an, sein Aktienrückkaufprogramm um zehn Milliarden US-Dollar aufzustocken./gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,90 % und einem Kurs von 78,07 auf Tradegate (27. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,59 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +60,17 %/+96,13 % bedeutet.



