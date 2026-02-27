    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nicht auch das noch

    PPI-Index schockt Anleger - Inflationsängste drücken Wall Street ins Minus

    Überraschend hohe Inflationsdaten setzen die US-Börsen erneut unter Druck. Vor allem Technologiewerte geraten ins Wanken. Selbst starke Quartalszahlen helfen nicht mehr – die Nervosität an der Wall Street wächst.

    Die Hoffnungen auf eine allmähliche Entspannung bei der Inflation haben am Freitag einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Der jüngste Erzeugerpreisindex des Bureau of Labor Statistics fiel deutlich höher aus als erwartet und verschärfte die Sorge, dass die US-Notenbank länger auf einem restriktiven Kurs bleiben könnte.

    Der Gesamt-PPI stieg im Januar um 0,5 Prozent und lag damit über der Konsensschätzung von 0,3 Prozent. Noch deutlicher fiel die Überraschung beim Kernindex aus, der ohne die volatilen Komponenten Energie und Lebensmittel berechnet wird. Mit einem Plus von 0,8 Prozent übertraf er die Erwartungen klar. Statt einer Abkühlung zeigt sich damit eine neue Dynamik im Preisauftrieb auf Produzentenebene.

    An den Terminmärkten reagierten die Investoren umgehend. Futures auf den Dow Jones Industrial Average, den S&P 500 und den Nasdaq-100 gaben deutlich nach. Bereits am Vortag hatten die Leitindizes Schwäche gezeigt. Der breite Markt verlor an Boden, Technologiewerte standen erneut im Zentrum der Verkäufe.

    Im Fokus bleibt der KI-Sektor. Die Aktie von Nvidia setzte ihren Abwärtstrend trotz starker Quartalszahlen fort. Nach einem Minus von über fünf Prozent am Vortag geht es vorbörslich weiter bergab. Anleger stellen zunehmend die Frage, ob die hohen Erwartungen an Investitionen in künstliche Intelligenz bereits vollständig eingepreist sind – oder ob sich erste Ermüdungserscheinungen zeigen.

    Auch große Softwarekonzerne wie Salesforce und Microsoft stehen weiter unter Druck. Das Cybersicherheitsunternehmen Zscaler enttäuschte mit verfehlten Erwartungen bei abgegrenzten Umsätzen und Prognosen. Zusätzlich sorgte Block mit der Ankündigung, mehr als 4.000 Stellen zu streichen, für Unruhe. Das Management begründete den Schritt mit einer stärkeren Automatisierung durch KI und dem Ziel, mit kleineren Teams effizienter zu arbeiten – ein Signal, das die Debatte über mögliche Arbeitsplatzverluste durch neue Technologien weiter anheizt.

    Die Marktbreite zeigt: Es ist nicht nur ein Technologieproblem. Zwar konnten sich Finanz- und Industriewerte zeitweise stabilisieren, doch die Unsicherheit bleibt hoch. Neben der Inflation belasten geopolitische Spannungen und handelspolitische Risiken die Stimmung. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sowie die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sorgen weiterhin für Nervosität.

    Der Februar entwickelt sich damit zu einem schwierigen Börsenmonat. Der Nasdaq Composite steuert auf den schwächsten Monat seit dem Frühjahr des Vorjahres zu. Der S&P 500 ringt um Stabilität, während der Dow Jones sich vergleichsweise robuster zeigt. Doch das Gesamtbild ist eindeutig: Die Euphorie rund um KI, sinkende Zinsen und ein "Soft Landing" der US-Wirtschaft ist einer deutlich vorsichtigeren Haltung gewichen.

    Fazit:

    Die Stimmung an der Wall Street bleibt trüb. Steigende Produzentenpreise, eine fragile Marktpsychologie und wachsende Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms belasten die Kurse. Anleger sind gut beraten, ihre US-Gewichtung im Depot kritisch zu hinterfragen und Risiken zu reduzieren. In einem Umfeld anhaltender Inflationsunsicherheit zählt Kapitalerhalt mehr als Wachstumsfantasie.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
