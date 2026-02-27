Nicht auch das noch
PPI-Index schockt Anleger - Inflationsängste drücken Wall Street ins Minus
Überraschend hohe Inflationsdaten setzen die US-Börsen erneut unter Druck. Vor allem Technologiewerte geraten ins Wanken. Selbst starke Quartalszahlen helfen nicht mehr – die Nervosität an der Wall Street wächst.
- Überraschend hoher PPI drückt US-Börsen hart!!
- Tech-Aktien, Nvidia schwächelt trotz Q-Zahlen!
- Nervöse Anleger: US-Anteile kritisch, Risiko↓!!
- Report: Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Hoffnungen auf eine allmähliche Entspannung bei der Inflation haben am Freitag einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Der jüngste Erzeugerpreisindex des Bureau of Labor Statistics fiel deutlich höher aus als erwartet und verschärfte die Sorge, dass die US-Notenbank länger auf einem restriktiven Kurs bleiben könnte.
Der Gesamt-PPI stieg im Januar um 0,5 Prozent und lag damit über der Konsensschätzung von 0,3 Prozent. Noch deutlicher fiel die Überraschung beim Kernindex aus, der ohne die volatilen Komponenten Energie und Lebensmittel berechnet wird. Mit einem Plus von 0,8 Prozent übertraf er die Erwartungen klar. Statt einer Abkühlung zeigt sich damit eine neue Dynamik im Preisauftrieb auf Produzentenebene.
