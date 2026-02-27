PPI-Index schockt Anleger - Inflationsängste drücken Wall Street ins Minus

An den Terminmärkten reagierten die Investoren umgehend. Futures auf den Dow Jones Industrial Average, den S&P 500 und den Nasdaq-100 gaben deutlich nach. Bereits am Vortag hatten die Leitindizes Schwäche gezeigt. Der breite Markt verlor an Boden, Technologiewerte standen erneut im Zentrum der Verkäufe.

Im Fokus bleibt der KI-Sektor. Die Aktie von Nvidia setzte ihren Abwärtstrend trotz starker Quartalszahlen fort. Nach einem Minus von über fünf Prozent am Vortag geht es vorbörslich weiter bergab. Anleger stellen zunehmend die Frage, ob die hohen Erwartungen an Investitionen in künstliche Intelligenz bereits vollständig eingepreist sind – oder ob sich erste Ermüdungserscheinungen zeigen.

Auch große Softwarekonzerne wie Salesforce und Microsoft stehen weiter unter Druck. Das Cybersicherheitsunternehmen Zscaler enttäuschte mit verfehlten Erwartungen bei abgegrenzten Umsätzen und Prognosen. Zusätzlich sorgte Block mit der Ankündigung, mehr als 4.000 Stellen zu streichen, für Unruhe. Das Management begründete den Schritt mit einer stärkeren Automatisierung durch KI und dem Ziel, mit kleineren Teams effizienter zu arbeiten – ein Signal, das die Debatte über mögliche Arbeitsplatzverluste durch neue Technologien weiter anheizt.

Die Marktbreite zeigt: Es ist nicht nur ein Technologieproblem. Zwar konnten sich Finanz- und Industriewerte zeitweise stabilisieren, doch die Unsicherheit bleibt hoch. Neben der Inflation belasten geopolitische Spannungen und handelspolitische Risiken die Stimmung. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sowie die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sorgen weiterhin für Nervosität.

Der Februar entwickelt sich damit zu einem schwierigen Börsenmonat. Der Nasdaq Composite steuert auf den schwächsten Monat seit dem Frühjahr des Vorjahres zu. Der S&P 500 ringt um Stabilität, während der Dow Jones sich vergleichsweise robuster zeigt. Doch das Gesamtbild ist eindeutig: Die Euphorie rund um KI, sinkende Zinsen und ein "Soft Landing" der US-Wirtschaft ist einer deutlich vorsichtigeren Haltung gewichen.

Fazit:

Die Stimmung an der Wall Street bleibt trüb. Steigende Produzentenpreise, eine fragile Marktpsychologie und wachsende Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms belasten die Kurse. Anleger sind gut beraten, ihre US-Gewichtung im Depot kritisch zu hinterfragen und Risiken zu reduzieren. In einem Umfeld anhaltender Inflationsunsicherheit zählt Kapitalerhalt mehr als Wachstumsfantasie.