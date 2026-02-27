Schaeffler Aktie verliert deutlich an Wert - 27.02.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Schaeffler in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +66,56 % bestehen.

Am heutigen Handelstag musste die Schaeffler Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,07 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute bei der Schaeffler Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um -3,87 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Schaeffler +29,79 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,87 % 1 Monat -6,70 % 3 Monate +66,56 % 1 Jahr +120,19 %

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,74 Mrd.EUR € wert.

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.