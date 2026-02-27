Aktien Frankfurt
Dax leicht im Minus - steuert aber auf starkes Monatsplus zu
- Anleger zurückhaltend, Dax -0,2% bei 25.236...
- Dax: Monatsplus ~3% trotz Iran und US-Risiko..
- Unternehmen: BASF runter, 1&1+11%, Hypoport+9%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt mit Engagements zurückgehalten. Der Leitindex Dax notierte am frühen Freitagnachmittag mit 25.236 Punkten 0,2 Prozent im Minus. Für etwas Verstimmung sorgten zuletzt die stärker als erwartet gestiegenen US-Erzeugerpreise. Das Börsenbarometer blieb gleichwohl über der viel beachteten 25.000-Punkte-Marke, die es im Wochenverlauf überwunden hatte.
Auf Wochensicht deutet sich für den Dax ein kleines Minus an. Die Bilanz für den Monat Februar weist einen Gewinn von fast drei Prozent aus. Damit könne der Leitindex eine ordentliche Wertentwicklung vorweisen, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. In Anbetracht der vielen Störfaktoren und der weiterhin heiklen Situation zwischen dem Iran und den USA sei das derzeitige Monatsplus mehr als sehenswert.
Der Iran kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Außenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.
Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Das US-Militär hat inzwischen eine massive Streitmacht in die Region verlegt.
Unter den weiteren Indizes stieg der MDax , der die mittelgroßen deutschen Börsentitel enthält, um 0,2 Prozent auf 31.524 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,6 Prozent.
Auf der Unternehmensseite stand der Geschäftsausblick von BASF im Fokus. Der Chemiekonzern blickt vorsichtig auf das laufende Jahr. Viele Unsicherheiten in puncto Weltwirtschaft und US-Zölle gibt es. Die Aktien fielen im Dax um zwei Prozent.
An der Dax-Spitze stiegen die Anteilsscheine von Scout24 um 3,6 Prozent. Sie profitierten von Aussagen des britischen Branchenkollegen Rightmove . Dessen Chef Johan Svanstrom sieht in der KI-Technologie für den Sektor mehr Chancen als Bedrohung.
Im MDax sackten die Papiere von Delivery Hero um fünf Prozent ab. Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal.
Um fast neun Prozent sprangen im Nebenwerteindex SDax die Anteilsscheine von Hypoport in die Höhe. Der Finanzdienstleister will den Gewinn im Tagesgeschäft 2026 weiter kräftig steigern.
Darüber hinaus gab es Spekulationen rund um 1&1 . Das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" berichtete mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen, der Konzern Telefonica spreche mit dem deutschen Telekommunikationsanbieter über eine Übernahme. 1&1 schnellten als bester Wert im SDax um gut 11 Prozent nach oben, die Papiere der 1&1-Mutter United Internet zogen an der MDax-Spitze um mehr als 12 Prozent an./la/jha/
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 48,51 auf Tradegate (27. Februar 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,29 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -25,76 %/+27,86 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen an diesem blutroten Montag 🎵
Ach Meister der nachträglichen Chartanalyse,
deine Performance ist beeindruckend – zumindest im Bereich Rückspiegel-Trading. Du schaffst es wie kein Zweiter, Statements so zu formulieren, dass du bei +5 % genauso Recht hattest wie bei –7 %. Das nenne ich mal ein perfektes Hedge-Konstrukt ohne Kapitaleinsatz.
Konkrete Entries oder Exits?
Fehlanzeige.
Deine Setups sind so präzise wie „Der Markt könnte jetzt steigen… oder fallen.“
Wow. Nobelpreis für Volatilitätsbeschreibung.
Eine Strategie such ich bei dir wie Liquidität im Nebenwert nach 22 Uhr.
Statt klarer Regeln gibt’s nur akustische Marktschreie:
„Short!“
„Long!“
„Pinguin!“
„KI-Generator!“
Das ist kein Trading-System – das ist ein algorithmischer Zufallsgenerator mit Lautsprecher.
Und das Allerschärfste:
Wenn neue User hier einfache Fragen stellen – zu Risiko, Positionsgröße, Stop-Loss oder CRV – kommt von dir… nichts.
Kein Plan. Kein Ansatz. Kein Mehrwert.
Ein Trader, der keine Strategie erklären kann, ist wie ein Chart ohne Zeitachse – viel Linien, null Orientierung.
Aber hey, vielleicht ist das ja dein geheimes System:
Maximale Lautstärke, minimale Substanz.
High Frequency Opinion Trading ohne Ausführung.
Vielleicht gründet ihr wirklich eine geschlossene WhatsApp-Gruppe der „2. Liga Analysten“, tauscht euch dort gegenseitig eure selbst erfüllenden Prophezeiungen aus – bis einer den Stecker zieht und der Server in den Margin Call läuft.
Bis dahin bleibe ich liquide.
Und investiere nur dort, wo auch ein Plan hinter dem Trade steht.
Moin,