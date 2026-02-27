VW erreicht Marke von zwei Millionen E-Autos

https://www.t-online.de/mobilitaet/aktuelles/id_101135082/vw-marke-scout-kommt-erst-2028-konstruktionsfehler-bremst-us-plaene-aus.html?utm_source=firefox-newtab-de-de





Desaster mit neuer Marke - Planungsfehler kostet VW ein Vermögen

Mit der neuen Marke Scout wollte VW eine Lücke im Angebot schließen. Doch ein gravierender Planungsfehler verzögert den Start deutlich. In Wolfsburg wächst die Kritik am Milliarden-Investment.

VW muss seine Ambitionen in den USA deutlich korrigieren. In South Carolina baut der Konzern für bis zu drei Milliarden Dollar eine Fabrik für die Marke Scout. Doch die neuen Autos kommen deutlich später als geplant. Nach Informationen des "Spiegel" verschiebt sich der Marktstart auf den Sommer 2028.





An den Kunden vorbeigeplant

Wichtigster Grund für die Verzögerung ist ein Konstruktionsfehler: Ursprünglich war Scout als reine Elektro-Marke geplant. Aber das kommt bei den US-Kunden nicht gut an. Um deren Reichweitenwünsche zu erfüllen, sollen die Modelle nun einen Verbrennungsmotor als Generator bekommen. Da im Vorderwagen der Platz fehlt, müssen die Entwickler wichtige Teile des Antriebs nachträglich im Heck unterbringen. Das ist sehr aufwendig. Und sehr teuer.

Die ohnehin teure Umplanung zerstört außerdem den Zeitplan. Ein Jahr lang entstehen Kosten für Hunderte Mitarbeiter, ohne dass Geld in die Kasse kommt. VW lehnte eine Stellungnahme zu der Verspätung auf Anfrage ab.





Das alte Problem ist wieder da

Zusätzlich leidet das Projekt wie so oft bei VW unter Software-Problemen.

Für den Partner Rivian, der die Lösung dieser Probleme sein sollte, hat das Projekt keine Priorität. Nun muss die hauseigene Software-Einheit Cariad einspringen. Damit bleibt der Konzern trotz hoher Zahlungen an externe Partner von seiner eigenen, krisenanfälligen Abteilung abhängig.

Konflikt mit dem Sparkurs in Deutschland

In der Zentrale in Wofsburg führt das Projekt zu Unmut. Während Milliarden in den USA gebunden sind, treibt Konzernchef Oliver Blume in Deutschland einen harten Sparkurs voran. Werkschließungen in der Heimat stehen zur Debatte. Mancher kritisiert das teure Risiko in South Carolina, während die Nachfrage nach Elektro-Trucks in den USA stagniert.





Veränderte Regeln unter Trump

Zudem haben sich die politischen Vorzeichen geändert. Unter US-Präsident Donald Trump entfallen Kaufprämien für Elektroautos, während Strafen für Verbrennungsmotoren gesenkt wurden.

Oliver Blume steht nun unter Druck: Er muss rechtfertigen, warum VW Milliarden in eine Fabrik investiert, deren Konzept nicht mehr zur aktuellen Marktlage passt, während er in Deutschland den Rotstift ansetzt.





Der teure Glanz einer alten Legende

Dass VW trotz der technischen Hürden an dem Projekt festhält, hat einen tieferen Grund: Der Name Scout ist in den USA fest im Gedächtnis verankert. Er steht für eine Zeit, in der Geländewagen noch einfache, unverwüstliche Werkzeuge waren.

Von 1960 bis 1980 baute der Hersteller International Harvester aus Chicago den originalen Scout. Er war die Antwort auf den Jeep und den frühen Ford Bronco – ein kantiges Auto für Farmer und Abenteurer. Als das Unternehmen 1985 zerschlagen wurde, verschwand der Name fast völlig von der Bildfläche.

Der Zufallsfund im Konzernregal

Dass VW heute über diese Marke verfügen kann, liegt an einem milliardenschweren Zukauf. Die Nutzfahrzeugtochter Traton übernahm vor wenigen Jahren den US-Lkw-Bauer Navistar – und mit ihm das gesamte Archiv von International Harvester.

In Wolfsburg sah man darin einen genialen Schachzug: Mit dem vertrauten Namen wollte man sich den Zugang zum US-Markt erkaufen. Doch die aktuelle Krise zeigt: Ein traditionsreicher Name allein baut noch kein fertiges Auto. Das Erbe aus Chicago droht nun in South Carolina zur teuren Last zu werden.





Reserche mittels KI: die Verzögerung beim klugen Schwenk auf Range Extender kostet wieviel? Rund 1-1,45 Milliarden ZUM ursprünglichen Budget zusätzlich.....





Der berichtete Verzug beim US-Marktstart von Scout Motors und die damit verbundenen Kostensteigerungen belaufen sich nach aktuellen Berichten auf rund 1 Milliarde US-Dollar zusätzlich zum ursprünglichen Budget. Während Volkswagen offiziell weiterhin am Ziel festhält, die Produktion 2027 zu starten, berichten Medien über eine Verschiebung auf Sommer 2028.

Kostenentwicklung und Budgetüberschreitungen

Das Projekt für die neue Marke und das dazugehörige Werk in Blythewood, South Carolina, ist deutlich teurer geworden als ursprünglich geplant:

Gesamtkosten: Die geschätzten Kosten für die Fertigungsstätte sind von ursprünglich 2 Milliarden Dollar auf über 3 Milliarden Dollar gestiegen. Zusatzinvestitionen: Etwa 300 Millionen Dollar entfallen auf die Entwicklung eines Zuliefererparks. Weitere 150 Millionen Dollar an Mehrkosten werden laut dem Handelsblatt auf Verzögerungen bei Genehmigungen und witterungsbedingte Probleme (starke Regenfälle) zurückgeführt. Sparvorgaben: Konzernchef Oliver Blume hat zudem eine Kürzung der Kosten um 20 % für alle Bereiche angeordnet, was den Fortschritt des 3-Milliarden-Dollar-Projekts zusätzlich bremsen könnte.

Gründe für die mögliche Verzögerung

Obwohl Scout Motors Berichte über eine Verschiebung auf 2028 dementiert und weiterhin das Jahr 2027 als Ziel angibt, nennen Branchenberichte (u. a. Der Spiegel) folgende Hürden:

Software-Herausforderungen: Es gibt erhebliche Schwierigkeiten bei der Softwareintegration für den geplanten elektrischen Antriebsstrang mit Reichweitenverlängerer (Range Extender). Technische Komplexität: Die Integration eines Verbrennungsmotors im Heck der Modelle Scout Traveler und Scout Terra erweist sich als technisch anspruchsvoll. Marktanpassung: Aufgrund der nachlassenden Nachfrage nach reinen Elektroautos in den USA überdenkt die Marke ihre Strategie und setzt verstärkt auf Modelle mit Reichweitenverlängerer.

Wirtschaftliche Bedeutung für VW

Die Verzögerung ist für VW kritisch, da der Konzern in den USA Marktanteile zurückgewinnen will.

Das Werk ist auf eine Kapazität von 250.000 Fahrzeugen pro Jahr ausgelegt - was weit über dem aktuellen Bedarf liegt - und bei einem verspäteten Start die Rentabilität des Milliardenprojektsweiter nach hinten verschiebt.



