    VW erreicht Marke von zwei Millionen E-Autos

    Für Sie zusammengefasst
    • VW erreicht 2 Mio. Auslieferungen von E-Autos!
    • ID.3-Jubiläum: gebaut Zwickau, übergeben DD an
    • ID.4/ID.3 dominieren; ID.Polo soll Schub geben
    Foto: Ole Spata - dpa

    ZWICKAU (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen hat bei der Auslieferung von E-Autos die Marke von zwei Millionen erreicht. Das Jubiläumsfahrzeug vom Typ ID.3 sei in Zwickau gebaut und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden an eine Kundin übergeben worden, teilte das Unternehmen mit.

    Volkswagen hat seine Palette an vollelektrischen Fahrzeugen in den vergangenen Jahren ausgebaut. Angefangen hat es 2013 mit der Einführung des e-Up, später folgten der e-Golf und die ID-Modelle. Am Standort Zwickau in Sachsen werden seit einigen Jahren ausschließlich E-Autos produziert - auch für die Marken Audi und Cupra.

    ID.Polo soll weiteren Schub bringen

    Den größten Anteil an den zwei Millionen verkauften E-Autos haben laut VW die Modelle ID.4 und ID.3. Mit dem neuen ID.Polo, dessen Verkauf dieses Jahr starten soll, erhofft sich der Autobauer weiteren Schub für die Elektromobilität. "Unser Ziel ist es, attraktive, alltagstaugliche und bezahlbare Elektrofahrzeuge in das volumenstarke Kleinwagensegment zu bringen und damit den nächsten Wachstumsschritt in der Transformation einzuleiten", erklärte Vertriebsvorstand Martin Sander./hum/DP/mis

    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Verfasst von dpa-AFX
