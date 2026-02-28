    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Putins Marionetten: Deutschlands riskante Verflechtungen mit Russland & China

    Kanzler Friedrich Merz reist nach China: Im Gepäck die deutsche Wirtschaftselite. Es geht um Marktzugänge & Investitionen. Aber: Zu welchem Preis?

    Läuft Deutschland nicht Gefahr, politisch instrumentalisiert zu werden? Das diskutieren wir gemeinsam mit der Wirtschaftsjournalistin und Autorin Birgit Jennen. Jennen hat aktuell das Buch "Putins Marionetten" veröffentlicht. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf Deutschlands riskante politische und wirtschaftliche Verflechtungen mit Russland und China.

    Denn oft werden wirtschaftliche Beziehungen genutzt, um Einflusskanäle aufzubauen und politische Interessen durchzusetzen. 

    Projekte, die rein wirtschaftlich gedacht waren, werden zu einem sicherheitspolitischen Desaster. 

    Von umstrittenen Geschäftsbeziehungen bis hin zu den unbekannten Hintergründen politischer Einflussnahme – wir diskutieren bei Börse, Baby!, wie diese Verbindungen den deutschen Wirtschaftsraum beeinflussen. Zu Gast haben wir Birgit Jennen, die intensiv die Beziehungen Deutschlands gegenüber autoritären Staaten untersucht hat und ihre Ergebnisse in dem Buch "Putins Marionetten" offenlegt. 

    Birgit Jennen bei Börse, Baby!

    Ingo Kolf und Krischan Orth diskutieren mit Birgit Jennen die Folgen dieser Politik und loten aus, was dies für die Gegenwart bedeutet. Im ersten Teil dieser Sendung besprechen wir konkret, welche Kanäle Russland aufbaute, um politisch Einfluß zu nehmen.

    Im zweiten Teil, der am kommenden Samstag, den 07.03., erscheint, geht es weiter mit einer tiefen Analyse wirtschaftlicher Verflechtungen mit China und ihrer Folgen für Deutschland und Europa. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
