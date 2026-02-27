    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Netflix ziehen vorbörslich an - Ausstieg aus Warner-Bieterkampf

    • Netflix zieht sich zurück; Warner-Aktien +8,1%
    • Paramount steigt 6,6%; zahlt 2,8 Mrd Strafe...
    • Experten sehen Chancen; Prüfer prüfen Deal..
    AKTIEN IM FOKUS - Netflix ziehen vorbörslich an - Ausstieg aus Warner-Bieterkampf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das wahrscheinliche Ende des Bieterkampfs um Warner Brothers durch den Rückzug von Netflix dürfte dessen Aktien Auftrieb geben. Vorbörslich gewannen die Titel des Streamingriesen am Freitag 8,1 Prozent auf 91,47 US-Dollar. Damit würden sie die jüngste Erholung von den Verlusten seit Herbst fortsetzen, als es die ersten Berichte über ein Interesse von Netflix an dem Medienkonzern gegeben hatte.

    Für die Aktien des Warner-Konkurrenten Paramount , deren Kurs sich in den vergangenen Monaten gut halbiert hatte, ging es um 6,6 Prozent bergauf. Der Warner-Verwaltungsrat sprach sich zuletzt für Paramounts aufgebesserte Offerte aus. Netflix wollte diese nicht kontern, da das Geschäft dann finanziell nicht mehr attraktiv gewesen wäre. Die Titel von Warner Brothers gaben um ein Prozent nach.

    Experten begrüßten den Ausstieg von Netflix. Jefferies-Analyst James Heaney traut dem Streamingriesen auch ohne den Zukauf bis 2030 jährliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen von mindestens 10 beziehungsweise 20 Prozent zu.

    Sein Kollege Markus Leistner von der DZ Bank betonte zudem, dass eine Milliardenzahlung von Paramount Netflix den Rückzug versüße. Paramount hatte sich schon zuvor bereiterklärt, die Vertragsstrafe von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner in diesem Fall an Netflix zahlen muss. Leistner verwies zudem darauf, dass Netflix nun ein Programm zum Aktienrückkauf wieder aufnehmen will.

    Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta warnte die Unternehmen indes, dass es eine Wettbewerbsprüfung geben werde. Eine Übernahme von Warner durch Paramount sei noch keine ausgemachte Sache. Auch die Wettbewerbshüter in Washington werden das Geschäft angesichts seiner Dimension unter die Lupe nehmen./gl/edh/he

     

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,77 % und einem Kurs von 77,98 auf Tradegate (27. Februar 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +22,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 329,20 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +21,15 %/+72,70 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das geplatzte WBD-Übernahmegeschäft, die Break-up-Fee (rund 2,8 Mrd. USD) und das höhere Angebot von Paramount. Nutzer diskutieren starke Kursbewegungen (Rückeroberung von ~80$, Nachkäufe bei ~66€), mögliche Volatilität, Bewertungsfolgen durch Schuldenaufnahme, Short-/Long-Szenarien und Kursziele bis rund 50€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Netflix eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
