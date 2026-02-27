    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoal India AktievorwärtsNachrichten zu Coal India

    30 % weniger Importe

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Indiens Kohle-Wende: Import-Stopp mit Sprengkraft

    Indien will die Kohleimporte für Kraftwerke drastisch senken. Die Regierung und die Branche ringen um Qualität, Kosten und Versorgungssicherheit.

    30 % weniger Importe - Indiens Kohle-Wende: Import-Stopp mit Sprengkraft
    Foto: Geoffrey Swaine / Avalon - picture alliance / Photoshot

    Indien will seine Kohleimporte für Kraftwerke in diesem Jahr um mindestens 30 Prozent senken. Das berichten mehrere Regierungs- und Branchenvertreter gegenüber Reuters. Das Land hatte 2025 noch fast 50 Millionen Tonnen Kraftwerkskohle aus Indonesien, Südafrika und Russland bezogen. Nun sollen mindestens 15 Millionen Tonnen ersetzt werden.

    Neu-Delhi fordert Betreiber auf, verstärkt heimische Kohle beizumischen. Ziel ist es, mindestens 20 Prozent der bislang importierten Mengen durch inländische Ware zu ersetzen. Einige Kraftwerke könnten den Anteil sogar auf 30 Prozent erhöhen, heißt es aus Regierungskreisen.

    Mehr Förderung, weniger Abhängigkeit

    Indien deckt noch immer rund drei Viertel seiner Stromerzeugung mit Kohle. Gleichzeitig treibt die Regierung den Ausbau erneuerbarer Energien mit Blick auf das Netto-Null-Ziel 2070 voran. Das staatlich gestützte Coal India sowie private Produzenten haben ihre Förderung deutlich erhöht.

    Coal India produzierte im Geschäftsjahr bis März 2025 mit 781,1 Millionen Tonnen so viel Kohle wie nie zuvor. Das entsprach fast 80 Prozent der gesamten indischen Förderung. Dennoch lagerten zum 31. Dezember rund 90 Millionen Tonnen auf Halde. Um die Bestände abzubauen, öffnete das Unternehmen den Export nach Bangladesch, Bhutan und Sri Lanka.

    Technische Hürden bremsen

    Frühere Versuche, Importe zu senken, scheiterten an Qualitätsproblemen heimischer Kohle. Ein Manager eines Kraftwerks im Bundesstaat Gujarat sagte, die Anlagen könnten die gewünschten Mengen nicht ohne umfassende Anpassungen der Kesseltechnik verbrennen. Das wäre sehr teuer und würde staatliche Subventionen erfordern.

    Die Regierung habe jedoch zugesichert, ausreichend hochwertige heimische Kohle bereitzustellen, so ein mit den Tests vertrauter Insider gegenüber Reuters.

    Importe verlagern sich

    Indiens Importe von Kraftwerkskohle, weltweit nur von China übertroffen, sanken 2025 bereits um 6,2 Prozent. Es war der stärkste Rückgang seit 2021. Grund war eine schwächere Stromnachfrage bei milderem Wetter.

    Trotz geplanter zusätzlicher Kohlekraftwerkskapazitäten von 97 Gigawatt bis 2034 bis 2035 erwartet Rajiv Ramnarayan, Chef des in Singapur ansässigen Händlers Equentia Natural Resources, eine schrittweise Abschwächung der Importe. Neue Kraftwerke entstünden näher an heimischen Lagerstätten.

    Auch Vasudev Pamnani von iEnergy Natural Resources sieht eine strukturelle Verschiebung: "Die Einfuhren von Kohle mit niedriger und mittlerer Heizwert sind voraussichtlich rückläufig, was jedoch durch die inländische Versorgung ausgeglichen wird, wobei die Einfuhren auf Branchen beschränkt sind, die bestimmte Qualitäten oder hochwertigere Kohle benötigen." Demnach dürften Importe künftig stärker in Sektoren wie Zement oder Eisenschwamm (direktreduziertes Eisen) fließen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Coal India Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 430,7INR auf Bombay (27. Februar 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    30 % weniger Importe Indiens Kohle-Wende: Import-Stopp mit Sprengkraft Indien will die Kohleimporte für Kraftwerke drastisch senken. Die Regierung und die Branche ringen um Qualität, Kosten und Versorgungssicherheit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     