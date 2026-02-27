Indiens Kohle-Wende: Import-Stopp mit Sprengkraft

Neu-Delhi fordert Betreiber auf, verstärkt heimische Kohle beizumischen. Ziel ist es, mindestens 20 Prozent der bislang importierten Mengen durch inländische Ware zu ersetzen. Einige Kraftwerke könnten den Anteil sogar auf 30 Prozent erhöhen, heißt es aus Regierungskreisen.

Indien will seine Kohleimporte für Kraftwerke in diesem Jahr um mindestens 30 Prozent senken. Das berichten mehrere Regierungs- und Branchenvertreter gegenüber Reuters. Das Land hatte 2025 noch fast 50 Millionen Tonnen Kraftwerkskohle aus Indonesien, Südafrika und Russland bezogen. Nun sollen mindestens 15 Millionen Tonnen ersetzt werden.

Mehr Förderung, weniger Abhängigkeit

Indien deckt noch immer rund drei Viertel seiner Stromerzeugung mit Kohle. Gleichzeitig treibt die Regierung den Ausbau erneuerbarer Energien mit Blick auf das Netto-Null-Ziel 2070 voran. Das staatlich gestützte Coal India sowie private Produzenten haben ihre Förderung deutlich erhöht.

Coal India produzierte im Geschäftsjahr bis März 2025 mit 781,1 Millionen Tonnen so viel Kohle wie nie zuvor. Das entsprach fast 80 Prozent der gesamten indischen Förderung. Dennoch lagerten zum 31. Dezember rund 90 Millionen Tonnen auf Halde. Um die Bestände abzubauen, öffnete das Unternehmen den Export nach Bangladesch, Bhutan und Sri Lanka.

Technische Hürden bremsen

Frühere Versuche, Importe zu senken, scheiterten an Qualitätsproblemen heimischer Kohle. Ein Manager eines Kraftwerks im Bundesstaat Gujarat sagte, die Anlagen könnten die gewünschten Mengen nicht ohne umfassende Anpassungen der Kesseltechnik verbrennen. Das wäre sehr teuer und würde staatliche Subventionen erfordern.

Die Regierung habe jedoch zugesichert, ausreichend hochwertige heimische Kohle bereitzustellen, so ein mit den Tests vertrauter Insider gegenüber Reuters.

Importe verlagern sich

Indiens Importe von Kraftwerkskohle, weltweit nur von China übertroffen, sanken 2025 bereits um 6,2 Prozent. Es war der stärkste Rückgang seit 2021. Grund war eine schwächere Stromnachfrage bei milderem Wetter.

Trotz geplanter zusätzlicher Kohlekraftwerkskapazitäten von 97 Gigawatt bis 2034 bis 2035 erwartet Rajiv Ramnarayan, Chef des in Singapur ansässigen Händlers Equentia Natural Resources, eine schrittweise Abschwächung der Importe. Neue Kraftwerke entstünden näher an heimischen Lagerstätten.

Auch Vasudev Pamnani von iEnergy Natural Resources sieht eine strukturelle Verschiebung: "Die Einfuhren von Kohle mit niedriger und mittlerer Heizwert sind voraussichtlich rückläufig, was jedoch durch die inländische Versorgung ausgeglichen wird, wobei die Einfuhren auf Branchen beschränkt sind, die bestimmte Qualitäten oder hochwertigere Kohle benötigen." Demnach dürften Importe künftig stärker in Sektoren wie Zement oder Eisenschwamm (direktreduziertes Eisen) fließen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

