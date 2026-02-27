    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    WOCHENAUSBLICK

    Dax könnte im März weiter auf Rekordhoch schielen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zielt auf Rekordhoch; 25.507 im Blick bald
    • Märkte robust, Risiken: Zoll, Iran, KI, 26k?!!
    • US-Jobs/ISM prägen Fed-Ausblick und Zinslauf!!
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Auftakt in den Börsenmonat März dürfte das bisherige Rekordhoch beim Dax vermehrt im Fokus bleiben. Für eine Bestmarke müsste der deutsche Leitindex in der neuen Woche die 25.507 Zähler aus dem Januar überbieten. Am Freitag kam der Dax dieser Marke zwar näher. Wie in den Tagen zuvor blieb es aber dabei, dass es oberhalb von 25.300 Punkten Widerstand gibt.

    "Unserer Meinung nach könnten, sofern geopolitische Störfaktoren ausbleiben, Anfang März neue Bestmarken folgen", gaben sich die Experten von Index-Radar am Freitag zuversichtlich. Sie halten in der Folge sogar einen weiteren Vorstoß in Richtung 26.000 Punkte für möglich. Dabei kommt hinzu, dass der März unter Börsianern als relativ guter Aktienmonat gilt.

    Baader-Bank-Experte Robert Halver hält zwar je nach Nachrichtenlage weitere Kursschwankungen wegen Zinsfantasie, Geopolitik und Zöllen für möglich. Er glaubt aber, dass kurze ruckartige Kursrücksetzer längerfristig günstige Einstiegsgelegenheiten schaffen. Von besonderer Bedeutung dürfte nach unten die Marke 25.000 Punkten bleiben, die in der zweiten Februar-Hälfte Unterstützung gab.

    "Trotz der aktuellen Risiken - Zoll-Chaos, Iran, KI-Ängste - zeigen sich die Aktienmärkte weltweit widerstandsfähig", schrieb Baader-Bank-Fachmann Halver. Diese Themen hinterließen zwar ihre Spuren in der Anleger-Psyche und am US-Aktienmarkt übernähmen die Pessimisten allmählich die Überhand, doch genau dies spreche gegen deutliches Korrekturpotenzial.

    Halver beobachtete zuletzt, dass europäische Aktien im globalen Umfeld durch einen Sinneswandel wiederentdeckt werden. "Die langanhaltende KI-Euphorie ist zwischenzeitlich Ernüchterung gewichen", schrieb er. KI-Fantasie hatten in den vergangenen Jahren vor allem die US-Börsen zu bieten, doch nun wirke Europas "Tech-Abstinenz wie eine willkommene Sorgenpause". Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stellte im Februar immer wieder Rekorde auf, während die Bestmarke des US-Technologieindexes Nasdaq 100 schon vier Monate alt ist.

    Chefstratege Robert Greil von der Privatbank Merck Finck bleibt aber auch auf globaler Ebene für Aktien positiv gestimmt, nicht zuletzt weil der Konjunkturtrend aufwärts gerichtet bleibe. In diesem Punkt erwartet er in der kommenden Woche viele neue Eindrücke, vor allem vom nächsten US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erwartet wird. Davor aber könnten Einkaufsmanagerindizes des Instituts ISM am Montag und Mittwoch schon relevant werden.

    "Beim Arbeitsmarktbericht wird für die US-Notenbank Fed wichtig sein, ob sich der gute Trend vom Januar im Februar bestätigt", erwähnte Greil. Für Anleger wäre dies dann relevant, weil es die Zinssenkungsfantasien weiter dämpfen würde. Andreas Hürkamp von der Commerzbank rechnet im Februar in den USA mit nur 60.000 neuen Stellen nach 130.000 im Januar. Der anhaltend schwache Stellenzuwachs spreche im Jahresverlauf für drei Zinsschritte der Fed. Am Markt als eingepreist gelten aber nur zwei.

    In Deutschland könnten im Wochenverlauf noch weitere Impulse von der Berichtssaison ausgehen, die mit einer Vielzahl von Dax-Werten weiter geht. Genannt seien dabei Beiersdorf am Dienstag sowie Adidas , Bayer , Continental und Symrise am Mittwoch. Am Donnerstag werden dann außerdem noch Zahlen von Merck und DHL erwartet. Mit Lufthansa rundet ein potenzieller Dax-Rückkehrer am Freitag die Woche ab. In den USA könnte am Mittwoch Nvidia-Konkurrent Broadcom in den Fokus rücken./tih/la/he

    --- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 41,42 auf Tradegate (27. Februar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +59,03 %/+94,73 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    13 im Artikel enthaltene Werte
