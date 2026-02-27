United Airlines Holdings Aktie schmiert ab - 27.02.2026

Mit einer Performance von -7,65 % musste die United Airlines Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,39 %, geht es heute bei der United Airlines Holdings Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

United Airlines Holdings ist ein führendes Unternehmen im Luftverkehrssektor, das sich durch ein breites Streckennetz und starke Partnerschaften auszeichnet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von United Airlines Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,91 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Airlines Holdings Aktie damit um +4,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in United Airlines Holdings eine positive Entwicklung von +2,57 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

United Airlines Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,82 % 1 Monat +8,07 % 3 Monate +11,91 % 1 Jahr +5,39 %

Informationen zur United Airlines Holdings Aktie

Es gibt 323 Mio. United Airlines Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,74 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von United Airlines Holdings

Alaska Air Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,52 %. Southwest Airlines notiert im Minus, mit -1,48 %. Delta Air Lines (DE) notiert im Minus, mit -5,56 %. American Airlines Group verliert -5,38 %

United Airlines Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Airlines Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Airlines Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.