    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Airlines Holdings AktievorwärtsNachrichten zu United Airlines Holdings

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    United Airlines Holdings Aktie schmiert ab - 27.02.2026

    Am 27.02.2026 ist die United Airlines Holdings Aktie, bisher, um -7,65 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der United Airlines Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - United Airlines Holdings Aktie schmiert ab - 27.02.2026
    Foto: cdittmar - picture alliance / AP Photo

    United Airlines Holdings ist ein führendes Unternehmen im Luftverkehrssektor, das sich durch ein breites Streckennetz und starke Partnerschaften auszeichnet.

    United Airlines Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026

    Mit einer Performance von -7,65 % musste die United Airlines Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,39 %, geht es heute bei der United Airlines Holdings Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.313,30€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.400,00€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von United Airlines Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,91 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Airlines Holdings Aktie damit um +4,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in United Airlines Holdings eine positive Entwicklung von +2,57 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

    United Airlines Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,82 %
    1 Monat +8,07 %
    3 Monate +11,91 %
    1 Jahr +5,39 %

    Informationen zur United Airlines Holdings Aktie

    Es gibt 323 Mio. United Airlines Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,74 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von United Airlines Holdings

    Alaska Air Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,52 %. Southwest Airlines notiert im Minus, mit -1,48 %. Delta Air Lines (DE) notiert im Minus, mit -5,56 %. American Airlines Group verliert -5,38 %

    United Airlines Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die United Airlines Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Airlines Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Airlines Holdings

    -6,80 %
    +4,12 %
    +8,23 %
    +11,41 %
    +5,25 %
    +106,69 %
    +119,44 %
    +85,91 %
    +229,30 %
    ISIN:US9100471096WKN:A1C6TV



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! United Airlines Holdings Aktie schmiert ab - 27.02.2026 Am 27.02.2026 ist die United Airlines Holdings Aktie, bisher, um -7,65 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der United Airlines Holdings Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     