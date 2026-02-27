Börsen Start Update
Börsenstart USA - 27.02. - Dow Jones schwach -1,64 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:50) bei 48.692,75 PKT und fällt um -1,64 %.
Top-Werte: Merck & Co +1,88 %, Verizon Communications +1,82 %, Walmart +1,48 %, McDonald's +1,24 %, Amgen +1,18 %
Flop-Werte: Goldman Sachs Group -4,65 %, American Express -4,52 %, Nike (B) -3,37 %, NVIDIA -3,00 %, JPMorgan Chase -2,42 %
Der US Tech 100 steht bei 24.834,13 PKT und verliert bisher -0,80 %.
Top-Werte: Netflix +8,89 %, Intuit +4,38 %, Vertex Pharmaceuticals +1,59 %, Walmart +1,48 %, Diamondback Energy +1,31 %
Flop-Werte: Zscaler -5,75 %, Axon Enterprise -3,74 %, Autodesk -3,68 %, NXP Semiconductors -3,56 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,06 %
Der S&P 500 steht bei 6.845,34 PKT und verliert bisher -0,92 %.
Top-Werte: Netflix +8,89 %, AES +5,67 %, Dell Technologies Registered (C) +5,45 %, Intuit +4,38 %, Live Nation Entertainment +2,58 %
Flop-Werte: United Airlines Holdings -7,65 %, Delta Air Lines (DE) -5,69 %, Ares Management Registered (A) -5,61 %, KKR -5,52 %, Synchrony Financial -5,42 %
