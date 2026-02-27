Brödernas Q4 2025 Report & Brodernas Grp 16% Bond Update
Brödernas Group AB reports weaker 2025 results and a Q4 covenant breach, as rising leverage and negative EBITDA weigh on the company’s financial position.
Foto: adobe.stock.com
- Brödernas Group AB published its Q4 2025 report (covering 1 Oct–31 Dec 2025); the report is available on the company's website (investors.brodernas.nu).
- Full-year (1 Jan–31 Dec 2025) net sales: SEK 372m (previous year SEK 389m).
- Full-year EBITDA: SEK -21m (previous year SEK -6m).
- Q4 (1 Oct–31 Dec 2025) net sales: SEK 87m (previous year SEK 94m).
- Q4 EBITDA: SEK -11m (previous year SEK -4m).
- The bond covenant was breached: net leverage exceeded 6.00x as of 31 Dec 2025, constituting an event of default under the senior secured bond terms.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.