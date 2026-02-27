    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsBrodernas Grp 16,00 % bis 06/27 AnleihevorwärtsNachrichten zu Brodernas Grp 16,00 % bis 06/27
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brödernas Q4 2025 Report & Brodernas Grp 16% Bond Update

    Brödernas Group AB reports weaker 2025 results and a Q4 covenant breach, as rising leverage and negative EBITDA weigh on the company’s financial position.

    Brödernas Q4 2025 Report & Brodernas Grp 16% Bond Update
    Foto: adobe.stock.com
    • Brödernas Group AB published its Q4 2025 report (covering 1 Oct–31 Dec 2025); the report is available on the company's website (investors.brodernas.nu).
    • Full-year (1 Jan–31 Dec 2025) net sales: SEK 372m (previous year SEK 389m).
    • Full-year EBITDA: SEK -21m (previous year SEK -6m).
    • Q4 (1 Oct–31 Dec 2025) net sales: SEK 87m (previous year SEK 94m).
    • Q4 EBITDA: SEK -11m (previous year SEK -4m).
    • The bond covenant was breached: net leverage exceeded 6.00x as of 31 Dec 2025, constituting an event of default under the senior secured bond terms.




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Brödernas Q4 2025 Report & Brodernas Grp 16% Bond Update Brödernas Group AB reports weaker 2025 results and a Q4 covenant breach, as rising leverage and negative EBITDA weigh on the company’s financial position.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     