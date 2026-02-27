    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    UN-Experten melden Aktivität rund um iranisches Uran-Lager

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIEN (dpa-AFX) - UN-Atominspektoren haben auf Satellitenbildern Aktivitäten rund um ein unterirdisches Lager im Iran für umstrittene Bestände von hoch angereichertem Uran beobachtet. Das teilte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, in einem neuen Bericht in Wien mit.

    Die IAEA könne dieses beinahe waffentauglichen Material nicht vor Ort überprüfen, weil Teheran dies nicht zulasse, hieß es in dem nicht öffentlichen Dokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Der Bericht wurde wenige Tage vor weiteren Verhandlungen in Wien fertiggestellt, die zu einer Einigung im Atomstreit zwischen Teheran und Washington führen sollen.

    IAEA ohne Zugang zu zerstörten Anlagen

    Israel und die Vereinigten Staaten hatten im vergangenen Juni eine Reihe von wichtigen Atomanlagen im Iran bombardiert, um zu verhindern, dass die Islamische Republik Atomwaffen herstellen kann. Seitdem hat der Iran keine IAEA-Inspektionen in den zerstörten Standorten zugelassen, sie sind nur mittels Satelliten im Blick der Experten.

    Deshalb könne die IAEA auch nicht überprüfen, ob der Iran die Herstellung von angereichertem Uran eingestellt habe, und wie viel Uran derzeit vorhanden sei, hieß es in dem Bericht. Es sei "unverzichtbar und dringend", dass Teheran umfassende Inspektionen erlaube, schrieb Grossi.

    Die Behörde in Wien habe regelmäßige Aktivitäten von Fahrzeugen bei einem Zugang zu der Uran-Lagerstätte in Isfahan beobachtet, berichtete Grossi. Auch bei angegriffenen Anreicherungsanlagen seien Aktivitäten zu sehen, fügte er hinzu.

    Offenen Fragen zu beinahe waffentauglichem Uran

    Vor den Angriffen verfügte der Iran über rund 440 Kilogramm an Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent - laut Fachleuten genug für mehrere Atomwaffen, falls das Material weiterverarbeitet würde. Verbleib und Zustand dieser Vorräte sind derzeit ungeklärt.

    Die Vereinigten Staaten und der Iran verhandelten zuletzt in Genf unter Vermittlung des Oman über das iranische Atomprogramm. Nächste Woche sollen die Gespräche auf technischer Ebene in Wien fortgesetzt werden, wie Grossi in dem Bericht bestätigte.

    Die USA wollen verhindern, dass Teheran Atomwaffen entwickelt. Die iranische Regierung bestreitet solche Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen. US-Präsident Donald Trump hat der iranischen Staatsführung ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Trump hat mit militärischen Maßnahmen gedroht, sollte keine Einigung erzielt werden./al/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
