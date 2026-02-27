Sind Small Caps aus der D-A-CH Region am Ende des Tunnels?

Die letzten Jahre waren schwierig:

◾Ukraine-Krieg

◾hohe Inflation

◾steigende Zinsen

◾schwache deutsche Konjunktur



Und trotzdem: Die operative Entwicklung vieler Unternehmen war deutlich besser als es die Kurse vermuten lassen.





📊 𝗪𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝗮𝗸𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹 𝘃𝗲𝗿ä𝗻𝗱𝗲𝗿𝘁

Mehrere Frühindikatoren drehen ins Positive:

▶️ Auftragseingänge zuletzt klar gestiegen – auch ohne Großaufträge

▶️ PMI über 50 → expansives Umfeld

▶️ ifoCast prognostiziert für Q1 2026 ein BIP-Wachstum von rund 0,87%

(historisch sehr hohe Prognosegüte)



➡️ Noch kein Boom – aber ein klarer Stimmungsumschwung.





🏗 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗺ö𝗴𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗞𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝘀𝗮𝘁𝗼𝗿

Mit steigenden Investitionen in:

1️⃣ Energie- & Stromnetze

2️⃣ Wasserstoff-Infrastruktur

3️⃣ Verkehr & Tunnelbau

4️⃣ öffentliche Bauprojekte

entsteht struktureller Rückenwind – insbesondere für mittelständische Spezialisten.



Viele Unternehmen aus diesem Bereich melden:



🔼 hohe Book-to-Bill-Ratios

📶 wachsende Auftragsbestände

⏭️ zunehmende Visibilität für die kommenden Jahre



Während der DAX nahe All-Time-High notiert, handeln viele Small Caps weiterhin mit deutlichem Bewertungsabschlag.



Im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund setzen wir auf 20–30 fokussierte Titel mit strukturellem Wachstum, hoher Kapitalrendite und klarem Bewertungs-Upside.



𝗭𝗶𝗲𝗹𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗲: 15% p.a. über den Zyklus.

🔗 Die Aufzeichnung des Gesprächs finden Sie unter folgendem Link

