    Sind Small Caps aus der D-A-CH Region am Ende des Tunnels?

    Darüber sprach Lukas Spang mit Netfonds Vorstand Peer Reichelt im Netfonds WebTV.

    Small Cap Fonds im Fokus - Sind Small Caps aus der D-A-CH Region am Ende des Tunnels?

    Die letzten Jahre waren schwierig:
    ◾Ukraine-Krieg
    ◾hohe Inflation
    ◾steigende Zinsen
    ◾schwache deutsche Konjunktur

    Und trotzdem: Die operative Entwicklung vieler Unternehmen war deutlich besser als es die Kurse vermuten lassen.


    📊 𝗪𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝗮𝗸𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹 𝘃𝗲𝗿ä𝗻𝗱𝗲𝗿𝘁
    Mehrere Frühindikatoren drehen ins Positive:
    ▶️ Auftragseingänge zuletzt klar gestiegen – auch ohne Großaufträge
    ▶️ PMI über 50 → expansives Umfeld
    ▶️ ifoCast prognostiziert für Q1 2026 ein BIP-Wachstum von rund 0,87%
    (historisch sehr hohe Prognosegüte)

    ➡️ Noch kein Boom – aber ein klarer Stimmungsumschwung.


    🏗 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗺ö𝗴𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗞𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝘀𝗮𝘁𝗼𝗿
    Mit steigenden Investitionen in:
    1️⃣ Energie- & Stromnetze
    2️⃣ Wasserstoff-Infrastruktur
    3️⃣ Verkehr & Tunnelbau
    4️⃣ öffentliche Bauprojekte
    entsteht struktureller Rückenwind – insbesondere für mittelständische Spezialisten.

    Viele Unternehmen aus diesem Bereich melden:

    🔼 hohe Book-to-Bill-Ratios
    📶 wachsende Auftragsbestände
    ⏭️ zunehmende Visibilität für die kommenden Jahre

    Während der DAX nahe All-Time-High notiert, handeln viele Small Caps weiterhin mit deutlichem Bewertungsabschlag.

    Im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund setzen wir auf 20–30 fokussierte Titel mit strukturellem Wachstum, hoher Kapitalrendite und klarem Bewertungs-Upside.

    𝗭𝗶𝗲𝗹𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗲: 15% p.a. über den Zyklus.

     

    🔗 Die Aufzeichnung des Gesprächs finden Sie unter folgendem Link

     

    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

    Autor
    Lukas Spang
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Verfasst von Lukas Spang
