    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKakao RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kakao
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Nervosität

    Fallende Kurse: So sieht es der Itzehoer Aktien Club

    Nach der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 und der dadurch entfachten KI-Fantasie kannten die Aktienkurse der großen US-Tech-Konzerne lange nur eine Richtung: aufwärts. Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet & Co. galten als alternativlos. 2025 begann dieser Trend zu wackeln – mittlerweile droht er sich nun sogar ins Gegenteil zu verkehren. Was ist passiert? Ist künstliche Intelligenz doch nicht so revolutionär wie gedacht? Ganz im Gegenteil. Gerade die immer klarer werdenden Möglichkeiten der KI treiben die Tech-Riesen in ein immer abenteuerliches Investitionswettrennen. Der Aufbau neuer KI-Rechenzentren verschlingt gewaltige Summen. Selbst die bislang gewinnstärksten Firmen der Welt stoßen dabei mittlerweile an die Grenzen ihrer Finanzierungsmöglichkeiten und müssen plötzlich Schulden machen, um die Investitionen zu stemmen. Alphabet etwa platzierte jüngst erstmals eine Anleihe mit einer Laufzeit von 100 Jahren – ein Instrument, das sonst eher Staaten vorbehalten ist. Geht das Investitionswettrennen wie angekündigt weiter, werden aus den bislang gewinnstärksten Unternehmen der Welt schon bald die am höchsten verschuldeten. Ob und wann sich dieses Ausmaß an Investitionen rechnet, steht in den Sternen. Diese Unsicherheit sorgt derzeit für Nervosität bei KI-Aktien. Doch nicht nur die KI-Anbieter selbst geraten unter Druck. Nahezu alle Firmen mit digitalen Geschäftsmodellen, die zunächst als KI-Profiteure galten, werden plötzlich kritisch betrachtet. Zunächst hieß es, KI werde teure Programmierer ersetzen und so die Kosten der Software-Firmen senken. Inzwischen lautet die Frage: Braucht es klassische Software überhaupt noch, wenn intelligente KI-Agenten Aufgaben direkt übernehmen? Aus potenziellen Gewinnern werden in den Köpfen der Anleger so mögliche Verlierer. Das langfristige Potenzial von KI bleibt unbestritten - die Frage, wer am Ende daran verdient und wer verliert, ist hingegen offener denn je. Kein Wunder, dass Investoren Tech-Aktien derzeit eher meiden. Ganz anders bei Unternehmen, die mit KI nur wenig zu tun haben: Kein großes Sprachmodell wird schließlich Schokolade, Flugzeuge, Traktoren, Medikamente oder unsere Nahrung überflüssig machen. Konsum- und Lebensmittelkonzerne wie Pepsi, Coca-Cola oder Nestlé erleben daher eine Renaissance. Gleiches gilt für Pharma- sowie Grundstoff- und Energiekonzerne - immerhin verschlingen die vielen neuen KI-Rechenzentren enorme Mengen Strom. Dieser drastische Wechsel der Sichtweise spiegelt sich auch an der Börse wider: Der S&P Energy legte seit Jahresbeginn rund 23% zu, Grundstoffe gut 16%, Basiskonsumgüter knapp 15%. Der IT-Sektor hingegen verlor fast 5%. Software-Aktien brachen sogar zweistellig ein. Fazit: Was wir derzeit erleben, ist weniger eine Abkehr von KI als ein massiver Stimmungs-Umschwung. 2024 dominierte die Euphorie, 2026 die Vorsicht. Geschichten über möglichen Gewinner und Verlierer einer Entwicklung - hier KI - verändern sich an der Börse oft schnell. Wer alles auf eine Sichtweise setzt, wird vom nächsten Stimmungswechsel kalt erwischt. Der verlässlichste Schutz bleibt eine breite Streuung – und der jeweils vorherrschenden Sichtweise nicht blind hinterherzulaufen. Im IAC setzen wir deshalb seit jeher nicht nur auf Technologiewerte, sondern ebenso auf Energie, Grundstoffe, Industrie, Gesundheit, Nahrungsmittel, Reisen usw. Diese Mischung zahlt sich aus: nicht nur durch geringere Schwankungsbreite, sondern aktuell wieder durch neue Höchststände unseres IAC-Club-Fonds - und über 12% Rendite auf Jahressicht.




    Autor
    Jörg Wiechmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Jörg Wiechmann ist Gründer und Geschäftsführer von Deutschlands Aktienclub Nr. 1, dem Itzehoer Aktien Club (IAC). Bereits seit seiner Gründung im Jahr 1998 setzt der IAC konsequent auf internationale Qualitätsaktien wie Coca-Cola, Microsoft oder BMW. Ziel des Itzehoer Aktien Clubs ist die Förderung der Aktienkultur in Deutschland. Dazu bietet der IAC seinen Mitgliedern neben der Möglichkeit einer Investition in den IAC-Clubfonds wertvolle Informationen in Form von monatlichen Geldratgebern und Depotberichten sowie bundesweiten Börsen-Seminaren. Anmeldung zum Newsletter unter www.iac.de/newsletter_wo.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Jörg Wiechmann
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Nervosität Ende des Jahres 2022 wurde ChatGPT veröffentlicht – die Fantasien rund um Künstliche Intelligenz (KI) nahmen ihren Lauf. Die Aktienkurse der großen US-Tech-Konzerne von Apple bis Meta kannten nur eine Richtung: aufwärts. 2025 habe dieser Trend zu wackeln begonnen, mittlerweile drohe er in das Gegenteil zu kippen, sagt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). Seine Einordnung: „Was wir derzeit erleben, ist weniger eine Abkehr von KI als ein massiver Stimmungsumschwung.“
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     