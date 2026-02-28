    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteyr Motors AktievorwärtsNachrichten zu Steyr Motors

    Unser Investorenupdate für das vierte Quartal 2025 ist online!

    Gleichzeitig ist im vierten Quartal wieder das Thema M&A relevant geworden. Mit der PSI Software SE aus Berlin erhielten wir bereits das 10. Übernahmeangebot für einen Portfoliowert seit Fondsauflage.

    Small Cap Fonds im Fokus - Unser Investorenupdate für das vierte Quartal 2025 ist online!

    Nach der positiven Entwicklung im zweiten und dritten Quartal begann auch das vierte Quartal zunächst erfreulich. Ende Oktober kam es dann jedoch zu einer stärkeren Korrektur, die bis Mitte November anhielt. Zwar konnten sich viele Werte und auch der Fonds von den Zwischentiefs erholen, wenngleich das vierte Quartal damit mit einer negativen Kursentwicklung endete. Ungeachtet dessen sehen wir bei vielen unserer Portfoliounternehmen weiterhin noch viel Kurspotenzial.

    Der Blick auf die Zahlen des dritten Quartals und zwischenzeitlich auch die ersten Zahlen des vierten Quartals zeigen weiterhin, dass viele Unternehmen ihre Hausaufgaben in den letzten Quartalen gemacht und sich an die erschwerten Rahmenbedingungen angepasst haben.

    Zahlreiche Portfoliogesellschaften konnten im dritten Quartal gute Zahlen oder Nachrichten bekanntgeben. So erhöhten Friedrich Vorwerk und SNP beispielsweise im Oktober ihre Jahresprognosen. Unsere Neuaufnahme ad pepper hat nach der Mehrheitsübernahme der solute ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum mit prozentual dreistelligen Zuwachsraten erzielt. Auch unsere Top-5 Position init konnte im dritten Quartal ein deutlich zweistelliges Wachstum bei Umsatz & Ergebnis erreichen. Gleiches trifft auf unsere größte Position Zeal Network zu, dem in Deutschland größten Vermittler von Online-Lotterieangeboten. In Summe ist die Berichtssaison sehr gut ausgefallen.

    Unsere Top-Performer im vierten Quartal waren folgende Aktien:
    1️⃣ PSI Software SE (+50,0%)
    2️⃣ Implenia AG (+14,9%)
    3️⃣ Porr AG (+13,0%)
     

    Für Fragen oder einen Austausch stehen wir gerne zur Verfügung.

    Weitere Details zum Fonds finden Sie auch auf unserer Website

     

    --------------------

     

    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
