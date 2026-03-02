Künstliche Intelligenz treibt alles: Jetzt schlägt die UBS bei Palantir zu!

Die Schweizer Großbank UBS wird deutlich optimistischer für Palantir. Die Analysten stufen den Software- und Datenanalyse-Spezialisten von Neutral auf Kaufen hoch. Das Kursziel bleibt bei 180 US-Dollar und damit nur knapp unter dem Wall-Street-Konsens von 184,49 US-Dollar, wie aus Daten von Seeking Alpha hervorgeht.

Analyst Karl Keirstead sieht im jüngsten Rücksetzer eine Gelegenheit. "Wir [...] empfehlen Anlegern, diese Abwärtsbewegung von 35 Prozent gegenüber dem Höchststand zu nutzen, um von einem der führenden Wachstumsunternehmen im Softwarebereich und einem Unternehmen zu profitieren, das an der Schnittstelle der beiden stärksten Ausgabentrends – KI und Daten – steht", schreibt er. Mit Blick auf seine Trefferquote genießt Keirstead solide Reputation: Auf TipRanks rangiert er auf Platz 725 von 12.135 erfassten Wall-Street-Analysten und kommt auf eine Erfolgsquote von 59 Prozent.

Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber

Die UBS verweist auf eine sich beschleunigende Nachfrage rund um Investitionen in Künstliche Intelligenz und Dateninfrastruktur. "Unsere jüngsten Untersuchungen [unterstützen] die Ansicht, dass Palantir aufgrund seiner Position an der Schnittstelle zwischen KI- und Datenausgaben mit einer sehr starken Nachfrage konfrontiert ist", so Keirstead. Ein Partner habe die Lage mit den Worten beschrieben: "Die Nachfrage ist außergewöhnlich."

Die Bank erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von 70 Prozent. Gleichzeitig kalkuliert sie mit stabilen Margen im mittleren Fünfziger-Prozentbereich. Auf Basis der eigenen Schätzungen wird die Aktie aktuell mit rund dem 50-Fachen des erwarteten freien Cashflows für 2027 gehandelt.

Keirstead hält diese Bewertung für gerechtfertigt. "Wachstumsaktien mit beschleunigtem Wachstum tendieren dazu, sich im Laufe der Zeit zu bewähren, und Palantir verdient angesichts seiner führenden Position in drei wichtigen Wachstumsbereichen – KI, Daten und moderne Verteidigungstechnologie – einen erheblichen Multiplikatoraufschlag", betont er.

Rückkehr der "KI-Gewinner"?

Trotz des Optimismus bleibt die Aktie volatil. Seit Jahresbeginn hat das Papier 24 Prozent verloren. Auf Sicht von 12 Monaten steht jedoch noch immer ein Plus von 60 Prozent.

Die UBS geht davon aus, dass Investoren 2026 verstärkt zu sogenannten "KI-Gewinner"-Aktien zurückkehren könnten. "Unserer Ansicht nach ist es sehr wahrscheinlich, dass Investoren im Jahr 2026 zu 'KI-Gewinner'-Aktien wie Palantir zurückkehren werden", schreibt Keirstead. Für die Bank steht fest: Der aktuelle Kursrückgang eröffnet Chancen bei einem klar positionierten Profiteur des globalen Investitionsbooms in Künstliche Intelligenz.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

