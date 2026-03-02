    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Kaufempfehlung nach Kursrutsch

    2097 Aufrufe 2097 0 Kommentare 0 Kommentare

    Künstliche Intelligenz treibt alles: Jetzt schlägt die UBS bei Palantir zu!

    Die UBS stuft Palantir hoch und sieht ein enormes Potenzial durch Künstliche Intelligenz. Nach dem Kursrutsch wittern die Analysten eine seltene Einstiegsgelegenheit.

    Für Sie zusammengefasst
    Kaufempfehlung nach Kursrutsch - Künstliche Intelligenz treibt alles: Jetzt schlägt die UBS bei Palantir zu!
    Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE

    Die Schweizer Großbank UBS wird deutlich optimistischer für Palantir. Die Analysten stufen den Software- und Datenanalyse-Spezialisten von Neutral auf Kaufen hoch. Das Kursziel bleibt bei 180 US-Dollar und damit nur knapp unter dem Wall-Street-Konsens von 184,49 US-Dollar, wie aus Daten von Seeking Alpha hervorgeht.

    Palantir

    +0,93 %
    +5,08 %
    -12,78 %
    -18,55 %
    +61,07 %
    +1.623,62 %
    +444,88 %
    +1.344,21 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!
    Long
    129,05€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    145,37€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Karl Keirstead sieht im jüngsten Rücksetzer eine Gelegenheit. "Wir [...] empfehlen Anlegern, diese Abwärtsbewegung von 35 Prozent gegenüber dem Höchststand zu nutzen, um von einem der führenden Wachstumsunternehmen im Softwarebereich und einem Unternehmen zu profitieren, das an der Schnittstelle der beiden stärksten Ausgabentrends – KI und Daten – steht", schreibt er. Mit Blick auf seine Trefferquote genießt Keirstead solide Reputation: Auf TipRanks rangiert er auf Platz 725 von 12.135 erfassten Wall-Street-Analysten und kommt auf eine Erfolgsquote von 59 Prozent.

    Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber

    Die UBS verweist auf eine sich beschleunigende Nachfrage rund um Investitionen in Künstliche Intelligenz und Dateninfrastruktur. "Unsere jüngsten Untersuchungen [unterstützen] die Ansicht, dass Palantir aufgrund seiner Position an der Schnittstelle zwischen KI- und Datenausgaben mit einer sehr starken Nachfrage konfrontiert ist", so Keirstead. Ein Partner habe die Lage mit den Worten beschrieben: "Die Nachfrage ist außergewöhnlich."

    Die Bank erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von 70 Prozent. Gleichzeitig kalkuliert sie mit stabilen Margen im mittleren Fünfziger-Prozentbereich. Auf Basis der eigenen Schätzungen wird die Aktie aktuell mit rund dem 50-Fachen des erwarteten freien Cashflows für 2027 gehandelt.

    Keirstead hält diese Bewertung für gerechtfertigt. "Wachstumsaktien mit beschleunigtem Wachstum tendieren dazu, sich im Laufe der Zeit zu bewähren, und Palantir verdient angesichts seiner führenden Position in drei wichtigen Wachstumsbereichen – KI, Daten und moderne Verteidigungstechnologie – einen erheblichen Multiplikatoraufschlag", betont er.

    Rückkehr der "KI-Gewinner"?

    Trotz des Optimismus bleibt die Aktie volatil. Seit Jahresbeginn hat das Papier 24 Prozent verloren. Auf Sicht von 12 Monaten steht jedoch noch immer ein Plus von 60 Prozent.

    Die UBS geht davon aus, dass Investoren 2026 verstärkt zu sogenannten "KI-Gewinner"-Aktien zurückkehren könnten. "Unserer Ansicht nach ist es sehr wahrscheinlich, dass Investoren im Jahr 2026 zu 'KI-Gewinner'-Aktien wie Palantir zurückkehren werden", schreibt Keirstead. Für die Bank steht fest: Der aktuelle Kursrückgang eröffnet Chancen bei einem klar positionierten Profiteur des globalen Investitionsbooms in Künstliche Intelligenz.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 144,05$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kaufempfehlung nach Kursrutsch Künstliche Intelligenz treibt alles: Jetzt schlägt die UBS bei Palantir zu! Die UBS stuft Palantir hoch und sieht ein enormes Potenzial durch Künstliche Intelligenz. Nach dem Kursrutsch wittern die Analysten eine seltene Einstiegsgelegenheit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     