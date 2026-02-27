Kingman beginnt mit Phase-III-Bohrungen, um Step-out der Southwick-Ader bei Mohave zu untersuchen

Vancouver, British Columbia – 27. Februar 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Bohrteam von Altar Drilling vor Ort eingetroffen ist und die Bohranlage am ersten geplanten Bohrlochstandort (P3-05 / P3-06) für die Phase-III-Diamantbohrungen im Projekt Mohave in Arizona installiert hat.

Das Phase-III-Programm dient dazu, die Kontinuität des mineralisierten Korridors entlang des Streichens gemäß der strukturellen Interpretation und dem magnetischen Vektorinversionsmodell (MVI) des Unternehmens zu testen.

Abbildung 1 – Bohrgerät am ersten Bohrlochstandort der Phase III (P3-05 / P3-06), Mohave-Projekt, Arizona.

Brad Peek, QP und Direktor des Unternehmens, erklärt: „Phase III umfasst vier Bohrstandorte – drei Standorte südöstlich der Mine Rosebud und einen nordwestlich davon. Alle Bohrlöcher sind so ausgelegt, dass sie die projizierte Step-out-Erweiterung des Southwick-Adersystems über das historische Bergbaugebiet hinaus durchschneiden. An den südöstlichen Bohrplattformen sind gepaarte Bohrlöcher mit einem Winkel von -45° und -60° so ausgerichtet, dass sie die projizierte Adererweiterung in der Tiefe durchschneiden.“

Die HQ-Diamantbohrlöcher umfassen insgesamt 814,7 Meter (2.673 Fuß) geplante Bohrungen. Die Standorte der Bohrkragen der Phase III sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Bohrloch ID UTM Ost (m) UTM Nord (m) Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Tiefe (m) P3-01 235952 3947654 973 45 -45 28,3 P3-02 235952 3947654 973 45 -60 96,9 P3-03 235950 3947610 966 45 -45 139,9 P3-04 235950 3947610 966 45 -60 97,8 P3-05 235963 3947582 962 45 -45 111,6 P3-06 235963 3947582 962 45 -60 145,1 MH-08 235827 3947942 1024 260 -45 195,1

Tabelle 1: Vorgeschlagenes Phase-III-Bohrprogramm (NAD83)

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc, CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und freigegeben. Herr Peek ist Direktor von Kingman Minerals Ltd.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Hauptschacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum geplanten Umfang, Zeitplan und zur Durchführung des Phase-III-Bohrprogramms sowie zur potenziellen Kontinuität oder Ausdehnung des Southwick-Adernsystems auf der Grundlage geologischer und geophysikalischer Interpretationen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, beinhalten jedoch Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter Bohrbedingungen, geologische Variabilität, Leistung der Auftragnehmer, Genehmigungsanforderungen und Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

