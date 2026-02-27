Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank

wallstreetONLINE-Forum: Moderat optimistisch wegen UniCredit-Optionen. UC ~29% der Commerzbank; Übernahmepotential bei 30% erreicht. Kurs ca. 34,49 €, jüngster Tagestakt +1,1% (20.02.26). Analystenziel 30,40–38,00 €. Treiber: Rückkäufe bis 600 Mio. €, starkes 2025er Ergebnis. Hürden bleiben (Regierung, EZB); Sentiment von Übernahme-Fantasie getragen, Fundament bleibt gemischt.