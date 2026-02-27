Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Scout24
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 1
Performance 1M: -19,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Scout24 gemischt und überwiegend vorsichtig. Kurs liegt in den letzten 14 Tagen grob im unteren 60er bis 70er Bereich (64 €, 69→65). Zahlen werden als gut bewertet; KI-Kostensenkung wird positiv gesehen. Kritisch bleiben Kundendienst/Moral. Eine positive Gewinn-Überraschung ist möglich, die Reaktion am Markt bleibt aber ungewiss.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 2
Performance 1M: +27,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Sentiment aus dem wallstreetONLINE-Forum: gemischt bis positiv. Fundamentale Signale stimmen: 2025/26-Wachstum, steigender Free Cashflow, USA- und FTTH-Ausbau, Dividendenakzente. Kursrally in kurzem Zeitraum (~25% im letzten Monat) wird gesehen. Deutsche Bank nennt 42€ Kaufziel; Risiken bleiben Schuldenlast und Zukunftsstrategie. Die konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einer Zahl belegt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 3
Performance 1M: +9,53 %
Commerzbank
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 4
Performance 1M: +3,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
wallstreetONLINE-Forum: Moderat optimistisch wegen UniCredit-Optionen. UC ~29% der Commerzbank; Übernahmepotential bei 30% erreicht. Kurs ca. 34,49 €, jüngster Tagestakt +1,1% (20.02.26). Analystenziel 30,40–38,00 €. Treiber: Rückkäufe bis 600 Mio. €, starkes 2025er Ergebnis. Hürden bleiben (Regierung, EZB); Sentiment von Übernahme-Fantasie getragen, Fundament bleibt gemischt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 5
Performance 1M: -6,66 %
Vonovia
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 6
Performance 1M: +18,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Vonovia ist gemischt bis vorsichtig negativ. Beiträge thematisieren Verluste durch gehebelte Spekulationen (Litzner) und Derivate-Risiken; Risikomanagement wird betont. Der Monatschart deutet auf Neubewertung durch Marktteilnehmer; Feb-Umsatz war stark, Kursrückgänge dominieren. Eine konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt.
BASF
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 7
Performance 1M: +7,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt BASF-Sentiment gemischte Signale: Quartalsergebnis wird kritisch gesehen; Dividende/Bilanz stärken Skepsis. Cashflow-Fokus und Schuldenabbau werden positiv bewertet. Wohnungsverkauf als Schritt der Abkoppelung von Deutschland; geopolitische Risiken (Iran) erhöhen Kursrisiken. Aktienrückkäufe werden begrüßt. 14-Tage-Preisentwicklung wird in den Beiträgen nicht konkret beziffert.
adidas
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 8
Performance 1M: +10,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein vorsichtiges Adidas-Sentiment: Handelszölle und geopolitische Risiken werden als Abwärtsrisiken gesehen; im Kriegsszenario könnte der DAX fallen, Adidas damit ebenfalls. Als Kursreferenz wird rund 156,50 EUR genannt. Das Aktienrückkaufprogramm wird als nicht ausreichend wirksam bewertet (Beitrag 1). Eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt.
Continental
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 9
Performance 1M: +10,43 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 47,20%
|PUT: 52,80%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -5,60 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
