Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
United Internet
Tagesperformance: +13,66 %
Platz 1
Performance 1M: -13,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu United Internet
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein vorsichtig gemischtes Sentiment zu United Internet. Mehrere Beiträge verweisen auf ein begrenztes Downside-Risiko und sehen Potenzial durch eine mögliche Übernahme von 1&1 durch Telefonica. Ein Deal-Absage könnte Kursrücksetzer auslösen, eine Bestätigung könnte den Wert steigen lassen. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einer konkreten Zahl genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber United Internet eingestellt.
1&1
Tagesperformance: +12,09 %
Platz 2
Performance 1M: -16,81 %
AIXTRON
Tagesperformance: +8,00 %
Platz 3
Performance 1M: +33,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum ist Aixtron-Sentiment gemischt: Gewinnmitnahmen und Short-Positionen, teils mit Trailing-Stops; vereinzelt besteht Hoffnung auf Fortsetzung der Erholung, andere warnen vor einer Bullenfalle. Hinweis auf ATH-Umrundung und Kursziel bei 28,60€. Goldman Sachs hält 7,88% Stimmrecht. Die 14-Tage-Kursentwicklung in Prozent wird im Forum nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 4
Performance 1M: +32,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Anleger-Sentiment zum Nordex-Kurs im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Risiken überwiegen für viele (Logistik, Rohstoffe, China) trotz teils realisierten Gewinnmitnahmen. Andere bleiben optimistisch: Deutsche Bank erhöht das Kursziel auf 58 EUR; Prognosen 2025/26 positiv, Potenzial 40–50 EUR. Die 14-Tage-Entwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten; Kursvolatilität bleibt hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 5
Performance 1M: +15,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Auf dem wallstreetONLINE-Forum zu SUESS MicroTec ist das Sentiment gemischt: KI-/Nvidia-Bezug wird als potenzieller Treiber gesehen, doch charttechnisch droht eine Doppeltop-Spitze und ein Kursrutsch. Große Adressen scheinen zu kaufen; 50/55er-Level bleiben zentrale Hürden. Die letzten 14 Tage waren volatil um die 50. Q-Zahlen Ende März könnten Bewegung bringen. Insgesamt vorsichtig optimistisch, mit technischem Risiko.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
freenet
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 6
Performance 1M: -10,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Im wallstreetONLINE-Forum ist freenet gemischt: Dividendenfans halten, erwarten 30–35 €, andere sehen schwachen Ausblick. Übernahmespekulationen (1&1/United Internet) spalten. Insider-Käufe (~0,5 Mio €) werden positiv gesehen. In den letzten 14 Tagen pendelte der Kurs grob im 27–35 €-Bereich; 40 € bleibt Hürde. Waipu-IPO und Ceconomy-Beteiligung werden diskutiert.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 7
Performance 1M: +27,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Sentiment aus dem wallstreetONLINE-Forum: gemischt bis positiv. Fundamentale Signale stimmen: 2025/26-Wachstum, steigender Free Cashflow, USA- und FTTH-Ausbau, Dividendenakzente. Kursrally in kurzem Zeitraum (~25% im letzten Monat) wird gesehen. Deutsche Bank nennt 42€ Kaufziel; Risiken bleiben Schuldenlast und Zukunftsstrategie. Die konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einer Zahl belegt.
IONOS Group
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 8
Performance 1M: -20,46 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 9
Performance 1M: -25,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Im wallstreetONLINE-Forum ist Nagarro-Sentiment gemischt: Kurs unter 50/49 EUR mit erholungs‑Tendenz; 27% Rückgang seit Hoch; teilweise Unterbewertung gegenüber der Peer-Gruppe wird angeführt. Shortseller-Diskussionen werden erwähnt. 35 EUR als Blickpunkt. Insgesamt überwiegend technische/preisbasiert orientierte Sicht, verbunden mit fundamentaler Unsicherheit; 14-Tage-Bewegung bleibt volatil.
Evotec
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 10
Performance 1M: -6,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Evotec-Sentiment: Der Kurs schwankt, einige melden grüne Notierungen ohne News, andere warnen vor Abwärts-Geschichten nach Meldungen. Fundamentale/technische Hinweise fokussieren auf Newsflow und quartalsbezogene Zahlen; erst solide Ergebnisse könnten das Bild verbessern. Risikohinweise: Positionsgröße begrenzen, Newsflow beobachten. Debatten zu Sandoz-/Bayer-Deals und Turnaround-Versprechen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Ottobock
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 11
Performance 1M: -14,58 %
