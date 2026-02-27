Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu United Internet

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein vorsichtig gemischtes Sentiment zu United Internet. Mehrere Beiträge verweisen auf ein begrenztes Downside-Risiko und sehen Potenzial durch eine mögliche Übernahme von 1&1 durch Telefonica. Ein Deal-Absage könnte Kursrücksetzer auslösen, eine Bestätigung könnte den Wert steigen lassen. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einer konkreten Zahl genannt.